La definición del Clausura aún debe esperar

El torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol aún no conoce a su campeón. Anoche, en el inicio de la fecha 16, la penúltima, Ben Hur superó a Bochazo 3 a 0 y no pudo celebrar el título ya que 9 de Julio le ganó sobre la hora al Deportivo Tacural por 2 a 1. La BH depende de sí mismo y en la última fecha, con un empate, le bastará para quedarse con el campeonato.



Jueves 13/10: Sportivo Norte 0 vs Peñarol 1 (30m PT Alessio), Ferrocarril del Estado 0 vs Atlético de Rafaela 0, Unión de Sunchales 0 vs Arg. de Vila 0, Brown de San Vicente 2 (15m PT Alex Mansilla y 35m PT César Berazategui) vs Argentino Quilmes 1 (19m PT Axel Blanco), Deportivo Tacural 1 (20m ST Misael Juárez) vs 9 de Julio 2 (5m ST Elías Taborda y 45m ST de penal Gastón Monserrat); Ben Hur 3 (6m ST Ezequiel Kinderknecht, 14m ST y 35m ST Agustín Bianciotti) vs Bochófilo Bochazo 0, Dep. Ramona 1 (10m PT Galarza) vs Libertad 1, Atlético María Juana 1 (29m ST Marcelo Peiretti) vs Talleres de María Juana 0. Viernes 14/10: 22.00hs Dep. Aldao vs Florida de Clucellas (Claudio González).



LAS POSICIONES. Ben Hur 42, puntos; 9 de Julio 39; Atlético de Rafaela 31; Brown 29; Ferrocarril del Estado 28; Arg. Quilmes 25; Peñarol 25; Dep. Tacural 22; Dep. Libertad 21; Dep. Ramona 21; Sportivo Norte 20; Florida 18; Unión 17; Dep. Aldao 16; Arg. de Vila 16; Atlético María Juana 16; Bochazo 8; Talleres María Juana 7.



ATLÉTICO, CAMPEÓN

ABSOLUTO EN RESERVA



Atlético de Rafaela superó anoche 2-0 a Ferrocarril del Estado, con goles de Lucas Alessi y Alejo Manna, y con el empate 0-0 de Argentino Quilmes en San Vicente vs Brown, la ‘Crema’ alcanzó los 39 puntos y se aseguró el título del Clausura. El ‘Cervecero’ está con 35. Al haber ganado también el Apertura, los chicos albicelestes se coronaron campeones Absolutos.



PRÓXIMA FECHA (17º, ÚLTIMA): Bochazo vs Tacural, 9 de Julio vs Brown, Quilmes vs Unión, Vila vs Aldao, Florida vs Atlético (MJ), Atlético de Rafaela vs Ramona, Talleres (MJ) vs Ferro, Libertad vs Sportivo Norte, Peñarol vs Ben Hur.