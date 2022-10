ATILRA convocó a un paro por 24 horas en SanCor

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) denunció la falta de financiamiento para un fideicomiso creado para el rescate de la empresa láctea SanCor, dispuso un paro de 24 horas para los trabajadores de esa compañía que se sentirá fuertemente en la casa central de Sunchales. Además, si no se registran avances, no descarta profundizar el conflicto con medidas de fuerza hasta lograr "la paralización total de la actividad en toda la industria lechera", lo que representaría un nuevo frente de conflicto sindical para el Gobierno.

“La retención de tareas se efectúa en el marco del reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales a cargo del empleador”, dijeron los organizadores de la protesta. “Los trabajadores lecheros de todo el país comenzamos en esta empresa una medida de fuerza no buscada ni deseada por nosotros, la que irá profundizándose y amplificándose a gran escala en salvaguarda de las fuentes de trabajo en juego”, agregaron.

En septiembre pasado, ATILRA ya había advertido sobre la situación de Sancor, mientras desde el sector privado se busca aumentar en el corto plazo el volumen de procesamiento de leche para evitar nuevos sobresaltos en la empresa.

En enero una asamblea de productores socios de la cooperativa láctea había aprobado la conformación de un fideicomiso a 15 años para que un grupo inversor pase a administrar la actividad, hoy en vilo por esta situación. La decisión estipulaba el desembolso de US$ 60 millones, con fondos en el mercado y un eventual aporte público, una situación que no tuvo mayores avances hasta ahora.

Hasta el momento, el grupo que acercó la propuesta del fideicomiso a la principal exportadora de productos lácteos de la Argentina está integrado por José Urtubey (Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond), Gustavo Scaglione (La Capital de Rosario y Canal 3 de esa ciudad, entre otros medios), el abogado Leandro Salvatierra (socio en Casanova, Mattos, Salvatierra & Feser y socio de Scaglione), y Jorge Estévez (especialista del sector lácteo).

Pese a que hubo reuniones entre las partes y la Secretaría de Agricultura, de Juan José Bahillo, estipula acelerar los tiempos, desde el sindicato de lecheros advierten que la situación "no da para más", apuntan contra el Gobierno y aseguran que las medidas de fuerzas podrían ser inminentes.

La única forma, dicen, es que sea el Estado quien tome un rol activo en el financiamiento en caso de no contar con los fondos estipulados por parte de los empresarios vinculados a la negociación. "El proyecto y compromiso del Gobierno Nacional para reorganizar y recuperar la capacidad productiva de SanCor, -que incluyó el armado de un Fideicomiso aprobado por la Asamblea de socios más la promesa de aporte Estatal-, se encuentra estancado por falta de respuesta de las autoridades gubernamentales, situación que, ante esta problemática de tan vasta magnitud cuya crisis terminal viene siendo soportada por las y los trabajadores, nos obliga a retomar medidas de acción sindical", cuestionaron.

Desde ATILRA explicaron, sin embargo, que "SanCor tiene resultados operativos positivos, acortó los plazos de pago a los tamberos (por materia prima) y tiene crédito de los proveedores de insumos". Y añadieron que, si bien la lechera tiene una deuda que ronda los US$240 millones, "está más equilibrada". Sin embargo, como otras empresas del país, afronta una crisis por la reconversión de su productividad: "Ahora se necesita capital de trabajo para aumentar el volumen (a 1,5 millones de litros diarios)".

Con el recuerdo del paro de los trabajadores de los Neumáticos fresco, lo que implicó la paralización de la industria durante casi una semana y fuertes cuestionamientos al oficialismo de diversos frentes, el Gobierno buscará tratar de desactivar una nueva bomba.

Así lo aseguraron desde la cartera de Bahillo, que de todas formas no estaría barajando la idea de que sea el Estado quien se ocupe de inclinar la balanza comercial de SanCor, algo que chocaría con los deseos ATILRA. Hoy, la lechera cuenta con 1.700 trabajadores y algunos temen perder su puesto si se prolonga el conflicto.



El Consejo de Administración de SanCor reclamó en su momento apoyo gubernamental para el cobro de la deuda contraída por Venezuela por la provisión de leche en polvo, que rondaría los US$ 50 millones.