En el Día de la Lealtad, más divididos que nunca

Luego de que no se llegó a concretar la posibilidad una acto conjunto entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner por el Día de la Lealtad Peronista, los movimientos sociales oficialistas decidieron realizar un Cabildo Abierto de la militancia popular en el partido bonaerense de Matanza.

La actividad, que está prevista para las 15 en el Estadio de Laferrere en La Matanza, es impulsada por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la 22 de Agosto, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Organizaciones Libres del Pueblo, Movimiento Popular La Resistencia, Pueblo Unido, y Patria Nueva, entre otros.

Además, precisaron que habían existido conversaciones para realizar un acto central del Frente de Todos, el cual buscaba "mostrar la unidad" de la coalición gobernante con "una foto de Alberto y Cristina en un mismo escenario", pero que "finalmente no se logró alcanzar un acuerdo".

La imposibilidad de la foto compartida entre los máximos referentes del oficialismo deja en evidencia que el diálogo entre Fernández y Kirchner volvió a interrumpirse, ya que el último encuentro entre ambos fue el pasado 2 de septiembre, cuando el Presidente la visitó a menos de 24 horas del intento de magnicidio.

Luego de que parte de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) con la que mayor cercanía tiene haya desechado su invitación a Tucumán, el presidente Fernández no tiene en su agenda participar de ninguno de los actos programados para el 17 de octubre por el Día de la Lealtad. El mandatario, que además el titular del Partido Justicialista (PJ), hoy no tiene claro que hará en la fecha que condecora el nacimiento del peronismo como movimiento.