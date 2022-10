Fernández le tomó juramento a las nuevas ministras en el relanzamiento de su gabinete

El presidente Alberto Fernández le tomó ayer juramento a las nuevas ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, y de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, y relanzó su Gabinete tras las bajas de la semana pasada. En una ceremonia en el Parque Colón de la Casa Rosada y con la presencia de 800 invitados, Fernández destacó: "Es un día muy grato porque estamos sumando tres mujeres a nuestro Gabinete, valiosas, que deberán seguir adelante la tarea de quienes la precedieron".

Durante su discurso, el mandatario agradeció el trabajo de sus funcionarios salientes: Claudio Moroni, Juan Zabaleta y Elizabeth Gómez Alcorta, quien no asistió a la jura. "Con estas tres mujeres que incorporamos estamos queriendo empezar una etapa, este último año, para ponerle toda la fuerza que hace falta", remarcó Fernández.

"Si algo nos une es la convicción de que debemos estar unidos. Aunque intenten dividirnos, la división no tiene sentido. Debemos saldar las diferencias respetándonos", afirmó el jefe de Estado frente a referentes de las distintas fuerzas que componen el Frente de Todos.

Fernández destacó una por una a las flamantes ministras a suceder los cargos vacantes y enfatizó la importancia de sumar tres mujeres a su equipo.

En torno a Tolosa Paz, quien se ubicó junto a sus pares a la izquierda del mandatario, subrayó: "Saben el enorme respeto que le tengo. En materia de desarrollo social estoy seguro de que es de las personas que más conocen la Argentina, y me lo demostró siendo candidata, haciendo campaña incansablemente en toda la provincia de Buenos Aires, y como diputada, acompañando las decisiones del Poder Ejecutivo".

A su parte, sobre Ayelén Mazzina, manifestó: "Era hora de poder escuchar al feminismo del interior de la patria, por eso pensé en Ayelén. Queremos una patria donde se termine la desigualdad, se respete la identidad de cada uno y las mujeres crezcan en derechos".

Junto a él, la funcionaria de San Luis alzó bien en alto su brazalete con la bandera LGBT para prestar juramento, expresó: "Por los derechos conquistados y los que nos faltan, sí juro".

Por último, Fernández destacó a la ministra de Trabajo "por sus convicciones que nunca dejó de lado, porque es una muy buena economista, y una trabajadora incansable".

Al término del acto, en diálogo con NA, la sucesora de Moroni reveló que trabajará para cumplir con lo encomendado por el Presidente, "cuidar el empleo y el salario de todos los argentinos".

Entre la gran cantidad de invitados, destacaron los sindicalistas Pablo y Hugo Moyano, Héctor y Rodolfo Daer, Carlos Acuña, así también Hugo Yasky y Pablo Michelli.

Junto a los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), también estuvieron miembros del Gabinete encabezados por Juan Manzur, como Eduardo "Wado" de Pedro (Interior), Alexis Guerrera (Transporte), Martín Soria (Justicia), Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sustentable), Matías Lammens (Turismo), Tristán Suarez (Cultura), Jaime Perczyk(Educación) y los salientes Juan Zabaleta y Claudio Moroni.

Tras su convulsionada salida, Elizabeth Gómez Alcorta no asistió.

Participaron del acto también los ministros provinciales Walter Correa (de Trabajo) y Andrés "El Cuervo" Larroque (de Desarrollo de la Comunidad) cercanos a la vicepresidenta, la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, el embajador argentina en Brasil, Daniel Scioli, y varios empresarios de medios de comunicación.

Representantes de movimientos sociales se hicieron presentes en la celebración, entre ellos, Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), quienes además son funcionarios.



LA DESIGNACIÓN DE LAS FUNCIONARIAS

Según supo NA, el mandatario eligió los nombres para suceder a los tres ministros salientes en soledad. No consultó con la vicepresidenta Cristina Kirchner y apenas intercambió algunos llamados con el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa.

Si bien se trató de tres funcionarios que le respondían de manera directa, fuentes de Gobierno le aseguraron a NA que el mandatario "siempre eligió su Gabinete sin consultar, incluso el inicial".

El referente de La Cámpora Larroque cuestionó esta decisión del mandatario al expresar: "No es bueno que haya trascendido que no todo el Frente (de Todos) haya sido consultado a la hora de tomar esas determinaciones, pero bueno...". (NA)