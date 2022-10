Atlético juega en Tostado por Copa

Este viernes se pondrán en marcha los octavos de final de la Copa Santa Fe masculina de básquetbol, etapa federativa, en la que se mantienen en carrera Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales.

La Crema visitará desde las 21.30 a Atlético Tostado, equipo con el que ya se enfrentó en la fase regular y perdió los dos encuentros. El equipo de Javier Maretto culminó la primera etapa con seis victorias y cuatro derrotas, por lo que ahora enfrentará con desventaja de localía al elenco norteño. El primer juego será este viernes en «El Gigante» tostadense con el arbitraje de Alaniz, Morales y Soldano, mientras que el segundo juego será el jueves próximo en el Estadio Lucio Casarín. De ser necesario un tercer partido, el mismo se jugará el domingo 23 en Tostado.

En tanto, Unión de Sunchales será anfitrión de Alma Juniors de Esperanza en la Fortaleza del Bicho a las 21.30. El equipo de Rodrigo Juárez, que fue el segundo mejor elenco del torneo en la etapa inicial, intentará seguir por ese camino ante un rival al que también le ganó los dos juegos en esa fase. Arbitros serán Reinheimer, Pereyra y Olivero.

Los demás partidos de octavos: Gimnasia de Santa Fe vs. CACU; Platense de Reconquista vs. Firmat; Argentino de Firmat vs. Banco Provincial; Huracán de San Javier vs. Atlético San Jorge; Rivadavia Juniors vs. San Lorenzo de Tostado y Atlético Sastre vs. Atlético María Juana.



VICTORIA DE LIBERTAD

En la continuidad de los play offs del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, Libertad de Sunchales se impuso anoche como local ante Peñarol por 96 a 38 y se puso 1 a 0. Este viernes, a las 21.30, Independiente recibirá a Argentino Quilmes en el Carlos Colucci.