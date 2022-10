Respuestas satisfactorias

El presidente del Cuerpo, Germán Bottero, expresó que las dudas pasaban por si se debía hacerla extensiva a las faltas leves; también si el Municipio estaba en condiciones de responder con los recursos humanos y la logística necesaria una masa importante de infractores; y si los cursos se desarrollarían de manera presencial o virtual

Muriel aseguró que solo se iban a incluir las faltas graves y, “si bien en un primer momento se pensó en duplicar el costo de las multas, luego se consideró conveniente agregar un plus a lo monetario con una charla educativa y que el infractor y los reincidentes sepan que no es lo mismo respetar o no las leyes de tránsito”.

A su vez, el funcionario aseguró que las charlas serán “presenciales y con evaluación y a tal efecto tenemos en marcha el armado de cursos específicos”

“En cuanto a la logística -comentó el Secretario- estamos viendo como operativizarlo, probablemente habrá que juntar a los infractores dentro de un mes o de una semana en función de los recursos humanos”.

Ante una consulta del Concejal Ceferino Mondino (PRO-Juntos por el Cambio) respecto cuánto estiman que podría disminuir el número de multas que se labran, Muriel fue muy franco al señalar: “probablemente no disminuyamos nada. Con esto no sé si vamos a bajar la cantidad de multas, lo que queremos es aportar al infractor una carga de conocimiento que si la tenía no la aplicó porque no la comprendió o la ignoró pero es algo que no se podrá medir en el corto plazo”.