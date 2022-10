Atrapantes estrenos: “El chef” y “Cuando la miro”

Luego de un gran fin de semana largo con buena concurrencia, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano renueva su programación con dos estrenos y una continuidad, desde hoy, viernes 14, hasta el próximo martes 18 de octubre.

En el Espacio Autor se podrá ver la aclamada película del director inglés Philip Barantini, que atrapa por su proeza técnica y narrativa del plano secuencia.

“El chef'' (Boiling Point, en el original), cuenta en un único plano sin cortes, de una hora y media, una agitada noche en uno de los restaurantes más importantes de Londres. El carismático y autoritario jefe de cocina, Andy Jones, (Stephen Grahman en una actuación consagratoria), se mantiene en el filo de la navaja mientras lidia con múltiples crisis personales y profesionales.

La inesperada visita de un inspector de sanidad y seguridad alimentaria aumenta la presión sobre el personal mientras no dejan de llegar más y más clientes. Andy abronca y engatusa a su equipo indistintamente haciendo todo lo posible para disipar las tensiones entre la gerencia y los trabajadores, mientras atiende a las ridículas demandas de sus clientes.

Se podrá ver a las 21:00, subtitulada, con una entrada general de $ 600. Es apta para mayores de 13 años.



ESPACIO INCAA

El estreno nacional de esta semana es “Cuando la miro”, ópera prima de Julio Chávez basada en un guión de Julio Chávez y Camila Mansilla, y protagonizada por el reconocido actor, autor y director junto a la actriz Marilú Marini.

El film cuenta la historia de Javier, un artista plástico, que pasa sus días sin sobresaltos. Un día emprendió un extraño proyecto: filmar a su madre. Javier no es cineasta, e improvisa esta tarea. Sin embargo, sus ojos de artista e hijo, necesitan mirarla y registrarla. Esta filmación no solo será el registro de ella, sino también, del encuentro de Javier con su madre. "Cuando la miro" es la historia de una fascinación.

La entrada general es de $ 100 y se aplica un descuento para jubilados y estudiantes, con un valor total de $ 50. Es apta para mayores de 13 años.



SEGMENTO INFANTIL

Continuará la película animada “Tadeo, el explorador 3: La maldición de la momia'', que se proyectará a las 18:00 doblada y en 2D.

La nueva aventura de este simpático y torpe personaje creado por Enrique Gato, resulta siempre un agradable entretenimiento familiar. En este caso, el personaje de Tadeo, devenido arqueólogo, destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

La entrada general es de $ 600. Es apta para todo público.



PROMOCIÓN 2X1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Este beneficio se extenderá hasta diciembre inclusive. Se recuerda además, que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.