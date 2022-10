La idea está: Atlético pone manos a la obra para el 2023

Atlético de Rafaela ya terminó su participación en el torneo de la Primera Nacional 2022 y casi de inmediato, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico, se pusieron a trabajar en la conformación del plantel para la temporada 2023.

La continuidad de Ezequiel Medrán ya fue ratificada hace un par de semanas atrás y ahora, incluso ya sin la participación de la ‘Crema’ en Copa Santa Fe, certamen que le podría haber dado algunas semanas más de competencia a sus jugadores, es tiempo de pensar de lleno en lo que viene.

El DT y los principales directivos del fútbol ya estuvieron reunidos y en las próximas horas se empezarán a develar las primeras salidas de un plantel, que si bien no estuvo a la altura de las expectativas generadas a comienzo de torneo, mantendrá una gran base. La idea sería traer entre siete u ocho incorporaciones, no más que eso. Conseguir futbolistas que vengan a ‘darle prestigio’ al plantel. En principios se tratará de buscar jugadores que cuenten en sus espaldas con el recorrido que brindan los torneos. Un lateral por izquierda, un central, tres mediocampistas y dos delanteros. Claro está que todo quedará sujeto a lo que quede del actual plantel…



Haciendo foco en los trece, catorce jugadores que ‘terminaron jugando’ y mostrando la mejor versión de Atlético en el 2022 se puede analizar que de allí pasará la gran base. La última línea es la que más armada podría quedar, mientras que se deberá reforzar el medio campo y traer atacantes. También dependerá de aquellos contratos que se terminan y se puedan renovar. Mientras que también se buscará rescindir con otros que aún les queda un tiempo más.



Los casos de Mauro Osores y Nicolás Laméndola, aún con contrato por un año más, dependerá que su club, Atlético Tucumán, no aplique la cláusula de retorno y los quiera antes de tiempo.



Por otro lado, lo que trascendió es que la dirigencia hará el intento de retener a Gonzalo Lencina. El delantero de Alta Gracia debe regresar a Belgrano de Córdoba. En la temporada marcó 11 goles y con sus rendimientos dejó más que conformes al cuerpo técnico y dirigentes. Será una misión difícil.



La situación es la siguiente:



Los contratos que terminan en diciembre de este año son los de: Jonatan Fleita, Juan Galetto, Facundo Nadalín, Jonás Aguirre, Mateo Castellano, Franco Bellocq, Franco Faría, Guillermo Funes y Gonzalo Lencina.



Los contratos que terminan en diciembre de 2023: Julio Salvá y Nahuel Pezzini; Fabricio Fontanini, Mauro Osores, Federico Torres, Gastón Tellechea, Facundo Soloa, Marco Borgnino, Emiliano Romero, Nicolás Aguirre, Ayrton Portillo, Nicolás Laméndola, Matías Valdivia, Mauro Albertengo, Claudio Bieler y Darío Rostagno (fue cedido a Argentino Quilmes para jugar el Regional Amateur).



El resto de los jugadores profesionales: Agustín Grinovero, Agustín Bravo, Alex Luna y Agustín Costamagna (hasta diciembre de 2024); Gino Albertengo (hasta diciembre de 2025).