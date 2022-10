Maratón de proyectos aprobados

El Festival de la Música, una propuesta del bloque oficialista (Frente Juntos y Frente de Todos) tiene por objetivo promover la cultura musical local, regional, provincial y nacional a través de sus artistas.

Su organización estará a cargo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, con una periodicidad anual, en lugar a determinar.

A su vez se determina que tendrá una duración mínima de dos noches o más, consecutivas.

Asimismo, se establece que se deberá asegurar: la articulación público-privada (apunta a la participación de empresarios para contratar artistas de nivel nacional, que por su costo escapa a las posibilidades del Municipio) en la planificación, organización y ejecución del Festival de la Música, es decir, asociación entre el Estado y referentes del sector privado afines a la actividad musical; y la participación prioritaria de bandas y artistas locales.



CENSO

Otra Ordenanza sancionada, también remitida por el Gobierno local, fue la autorización para realizar el Quinto Censo de Empresas del Sector Software y Servicios Informáticos.

El Instituto de Capacitación y Estudio para el Desarrollo Local (ICEDeL) será el organismo encargado de la planificación, organización, realización y supervisión del Operativo Censal que comprenderá el conjunto de tareas pre censales, censales y post censales.

El objetivo del relevamiento es contar con información de todas las empresas rafaelinas del sector, en lo que se refiere a antigüedad de la firma y forma jurídica, producción, recursos humanos, personal ocupado, facturación y exportación, capacitación, formas de gestión, innovación, relación con otras instituciones, inversiones, alianzas estratégicas, nuevas tecnologías de la comunicación y la información; que permitan al Municipio y a instituciones ligadas al sector, generar acciones y políticas que favorezcan el desarrollo económico.



OBRAS E

INTERVENCIONES

Una Minuta de Comunicación de Lisandro Mársico que tuvo trámite favorable pide al Gobierno local que “previo relevo de las calles más deterioradas del Barrio Los Nogales, se realice sobre los baches su limpieza y posterior imprimación con emulsión, para luego realizar el bacheo con concreto asfáltico en frío y a posteriori realizar la compactación con rodillo”.

Asimismo, por otras tres Minutas, el demoprogresista solicita al Ejecutivo Municipal (DEM) que: evalúe la posibilidad de: reparación de los bancos y las veredas internas, forestación, renovación de juegos infantiles, colocación de cestos (no existe ninguno actualmente) y reforzar iluminación en el sector interno en la Plaza de la Democracia; la colocación una o más cámaras de seguridad, según se estime conveniente en el espacio público correspondiente al Barrio Jardín que comprende el frente del Centro de Atención Primaria de Salud N° 9, de la Escuela Nº 1351 Madre Teresa de Calcuta y del Jardín de Infantes Nº 196 Borda Fredes; y que se pavimente el ingreso al Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 9, ubicado en el Barrio Jardín.



GESTIÓN POR

CLOACAS

Un proyecto de Resolución de Mársico, que tuvo luz verde, requiere a la Jefatura del Distrito Rafaela de Aguas Santafesinas S.A., que gestione la obra de cloacas para los vecinos ubicados en calle Eros Faraudello entre las arterias Vélez Sarsfield y Chacabuco.

Argumenta el pedido en que “solo se trata de “200 metros de red cloacal que se debe ejecutar, y que es ínfimo el número de conexiones que se sumarían al tercer módulo de la planta depuradora de líquidos cloacales, es que resulta imperioso que se pueda cubrir esta necesidad”.



DECLARACIONES

DE INTERÉS

Igualmente, encontró aprobación un proyecto de los bloques oficialistas, Juntos y Frente de Todos, para declarar de interés municipal a la 1º Jornada de Talleres STEM para niñas y mujeres adolescentes a desarrollarse en la Universidad Nacional de Rafaela el sábado 15 de octubre de 2022.

En los considerandos de la norma se expresa que el segundo martes de octubre se celebra el Día Internacional de Ada Lovelace (1815-1852),considerada la primera programadora informática de la historia. Por ello, se llevará a cabo, mañana, en Rafaela, la 1° Jornada de Talleres STEM para niñas y mujeres adolescentes, en simultáneamente en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Rafaela y San Cristóbal, el sábado 15 de octubre de 2022

Por similar instrumento legal, la misma bancada impulsa que se declare de interés municipal el 31º Torneo Infantil Ben Hur 2022, a desarrollarse en instalaciones del Club Sportivo Ben Hur, del 18 al 21 de noviembre de este año.

Un tercer proyecto de Resolución, pero de Juntos por el Cambio, promueve que se declare de Interés Municipal la Jornada de Divulgación y ciclo de charlas por la semana Internacional del Espacio: Observatorio Pryzbyl, Severín Amigos de Urania”, organizada por la ESSO 428 "Luisa Raimondi de Barreiro".

Sobre tablas, y a propuesta del oficialismo, se declararon de interés municipal las actividades realizadas por LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra El Cáncer) en nuestra ciudad en el marco de la campaña de concientización sobre el cáncer de mama.



CAEPAM

Los Concejales refrendaron también un Decreto del Ejecutivo que designa a Noelia Chiappero, actual Secretaria de Hacienda Municipal como Síndico Titular de la Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales (C.A.E.P.A.M), en reemplazo de Heriberto Lanfranco, anterior titular de Hacienda.



REUNIÓN POR LA ZEC

CON VECINALISTAS

Los Concejales escucharán, esta mañana, la postura de los representantes vecinales sobre el proyecto de Ordenanza elaborado por el Ejecutivo Municipal para ampliar la Zona de Estacionamiento Controlado en el microcentro de la ciudad, que también incluye un importante aumento del valor de la hora.

A partir de las 8.30 las autoridades de los barrios: Alberdi, Central Córdoba, 30 de octubre, Mosconi, 9 de julio y San Martín, junto a la presidenta de la Federación de Vecinales, Valeria Gutiérrez, a la vez titular de la Vecinal de barrio Fátima, estarán reunidos con los ediles.

Al encuentro también estaba convocado el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, pero avisaron que no concurrirán por no haber podido analizar a fondo el proyecto. Asimismo, informaron que harán llegar al Cuerpo Legislativo las conclusiones por escrito.