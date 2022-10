La felicidad de jugar en casa con los mejores

(Por Darío Gutiérrez). - Del 18 al 22 de octubre, el Jockey Club será sede del Abierto de Rafaela, un certamen que se suma por primera vez al calendario del Tour Profesional de Golf Argentino. Cuna de exitosos profesionales como Julio Zapata y Gustavo Acosta, y en los últimos años sumando a Román Rébora (en referencia a los hombres, siendo la figura máxima Silvia Bertolaccini por su gran trascendencia internacional), la tradicional institución se apresta a celebrar una semana que quedará marcada en la historia por albergar un evento de tanta trascendencia deportiva.

La competencia será un certamen de 54 hoyos por golpes, en simultáneo con un Fourball en parejas entre un profesional y un aficionado. Como es habitual en estos torneos, la semana comenzará con un preclasificación y luego seguirá con un Pro-Am donde la respuesta de los socios ha sido excelente, ya que están completos todos los cupos de los 24 equipos previstos.

Mucho han tenido que ver Zapata y Acosta para la concreción de esta fecha del Tour. El «Mosquito» nos contó este jueves que «estamos contentos, va a ser un torneo espectacular con 60 jugadores del Tour Argentino, donde 45 están entre los 50 mejores del ranking. Además, viene Fabián Gómez que está jugando Korn Ferry, fue ganador del PGA Tour; también estará Nelson Ledesma que sacó tarjeta de Korn Ferry este año y jugó PGA el anteaño. Así que con todas las tratativas por estos días y esperando que sea una linda semana para disfrutar algo que no se vio nunca en Rafaela».

Como hombre de la casa, y que seguramente hace unos años no hubiera imaginado esta chance de organizar un certamen de esta trascendencia en el Jockey, destacó que «la verdad no lo esperábamos. Es como un sueño hecho realidad hacerlo en el club donde naciste, con Gustavo, y que vengan tantos profesionales de la elite».

Sobre el comienzo de esta linda iniciativa recordó que «hace un tiempo fuimos a jugar a San Luis, lo veníamos analizando, y nos gustó esta modalidad Four Ball, así que lo encaramos con Gustavo y un amigo. Como organizador también está Federico Providenti, así que entre los tres estamos haciendo de todo».

Asimismo, para el club y sus socios será una experiencia para valorar en todo sentido. «Esperemos que apoye todo el mundo, el Pro Am está todo lleno, para los socios es también algo inusual que no se ve todos los días, así que muy contentos que por suerte va a jugar mucha gente», resaltó Julio.