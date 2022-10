Registro de juicios de la Municipalidad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como se adelantara en la crónica de la última sesión del Concejo Municipal, tuvo curso favorable un proyecto de Ordenanza para crear el Registro Municipal de Juicios de la Municipalidad. Desde el Cuerpo legislativo se difundió mayor información al respecto, la que se ofrece seguidamente.

En su última Sesión Ordinaria, el Concejo creó por Ordenanza el Registro Municipal de Juicios de la Municipalidad de Sunchales, en el que deben inscribirse los procesos judiciales en los que el Municipio es demandado o actor.

El proyecto había sido presentado por el bloque de Juntos por el Cambio, integrado por Carolina Giusti y Santiago Dobler, y fue acompañado por el Cuerpo en pleno.

La nueva norma establece en su artículo Nº 2 que el Registro estará a cargo de la Secretaria de Gestión, a través de la Coordinación de Asesoría Jurídica, o la que en el futuro la reemplace.

El mismo será público y deberá contener la siguiente información:

- Datos de la parte actora y demandada, cumplimentando los resguardos legales para la publicidad de datos;

- Antecedentes administrativos;

- Fecha de la interposición de la demanda;

- Objeto;

- Monto reclamado o estimación del mismo;

- Profesionales intervinientes contratados por la actora y por la demandada;

- Etapas procesales cumplidas y en curso de ejecución;

- Sentencias/Sumario de fallo.

La Coordinación de Asesoría Jurídica deberá notificar en forma trimestral al Concejo Municipal la radicación de juicios, con el detalle de la información contenida en Registro.







Fundamentos







La concejal Carolina Giusti fue la responsable de fundamentar la presentación de la iniciativa.

“Estas semanas hemos reiterado un tema nodal, central, que no quiero que salga de la escena pública porque me interesa que hagamos algo. Que se haga algo, que es el ambiental. Y este proyecto de Ordenanza viene de la mano de lo acontecido cuando, como Cuerpo Legislativo, nos anoticiamos de que había una sentencia que tenía el Municipio como condenado. Había un juicio iniciado por los vecinos, que no conocemos cuáles son las particularidades”, comenzó afirmando la integrante del bloque Juntos por el Cambio.

Luego agregó que “en sesiones anteriores hemos aprobado Minutas de Comunicación requiriendo información, que todavía hoy no tenemos en nuestro poder, ni hemos podido analizar. Por eso, lo que perseguimos es transparentar la información con la que necesitamos contar y la situación real del Municipio. Esto nos permitirá no solo conocer el caso a caso, sino mejorar aquellos aspectos que la Municipalidad debe reformar o reforzar, hasta incluso contemplar y poder hacer un análisis de riesgo y una estimación de los gastos. Porque los juicios en contra de la Municipalidad, no son gratis para la Municipalidad”.

Para finalizar también expresó: “Lo que perseguimos es evitar enterarnos de los juicios por los medios de comunicación, como sucedió la vez pasada, o incluso encontrarnos con las sentencias de la mano de los vecinos, como ocurrió a la que hice referencia anteriormente”.