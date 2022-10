Desde 1940, en la lucha y el logro de beneficios para los trabajadores textiles

El vestido es una necesidad básica para el ser humano, para protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo. Partiendo de esta primera necesidad, con el tiempo el vestido ha adquirido un carácter estético, por cuanto ha reflejado el gusto y el carácter de su portador, y se ha ido convirtiendo en un adorno más de la persona, sujeto a los cánones de la moda y del devenir artístico de cada civilización. Asimismo, en el vestido intervienen factores climáticos y geográficos, así como sociales -el vestido como reflejo de una determinada posición social. Es de aquí donde surge el concepto de moda.

La moda es el arte del vestido, de la confección de prendas sobre la base de parámetros funcionales y estilísticos, tanto en ropa como accesorios (sombreros, guantes, cinturones, bolsos, zapatos, gafas).

Desde la época de la colonia, Rafaela contaba con artesanos sastres, que confeccionaban las prendas usadas por sus habitantes, tanto para los actos de vida cotidiana como para las festividades y celebraciones.

Es así que nace nuestro Sindicato. Su origen se remonta al 29 de septiembre de 1940, fecha en que fue fundado con el nombre de Sociedad de Obreros Sastres, Costureras y Anexos (SOSCA). En dicha oportunidad se dio cita un grupo de sastres y obreras que realizaban tareas de pantaloneras y chalequeras, es decir, artesanos en la confección de prendas de vestir.

Con el paso de los años, y al producirse el advenimiento de la tecnificación, la maquinaria fue reemplazando a los artesanos, y se inició la producción en serie.

A partir de allí comienza una nueva etapa, ya con nuestra actual denominación, Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), lo que posibilitó extender nuestra representatividad a trabajadores de industrias afines, conexas y/o emparentadas por características del oficio, utilización de materias primas y maquinarias y herramientas comunes, tales como loneras, confección de cortinados, casas de decoración y revestimientos, artículos de camping e industria colchonera y de artículos para el descanso (actividad que logró un importante desarrollo en nuestra ciudad).

"Actualmente, el radio de acción de nuestro Sindicato, comprende los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio de la Provincia de Santa Fe, concentrándose la mayor actividad en la ciudad de Rafaela, donde están instalados varios establecimientos que nuclean a trabajadores afectados a tareas de confección de indumentaria para hombres, damas y niños, prendas a medida, talleres internos de pantalones, sacos y uniformes en general", explicó el secretario General de SOIVA, Marcelo Lombardo. "Otros trabajan en talleres de confecciones en general para señoras, niños, bebés y ropa sport, camisería, ropa interior, lencería, tejido de punto, blanco, bordados, corsetería, indumentaria deportiva, camperas, guardapolvos, etc. También existen como ya marcamos, importantes establecimientos dedicados a la fabricación de colchones y sus derivados", detalló.



PANORAMA ACTUAL

Respecto a la situación actual, Lombardo explicó que "es necesario mencionar que, las condiciones económicas, financieras y sociales en la República Argentina, se mantienen en un estado de incertidumbre que, sin dudas, repercute sobre los salarios de los trabajadores de nuestra Industria".

En tal sentido, los integrantes de la Comisión Paritaria Nacional "lograron, en abril de este año, un aumento significativo en los salarios de los trabajadores, que paliaron en gran medida el déficit que éstos venían arrastrando en la carrera contra la inflación".

"Lamentablemente este impacto inicial fue progresivamente neutralizado y superado por un escenario inflacionario que no cesa ni decrece. Ante esta situación, es menester aclarar que la Comisión Paritaria Nacional, ha iniciado nuevamente las negociaciones para acceder a una actualización salarial, que no solo es justa, sino además absolutamente necesaria", subrayó Lombardo.



NUEVO PERÍODO DE

AUTORIDADES DE SOIVA

En el orden local, hace apenas unos días, el pasado 3 de octubre, los integrantes de la Lista Azul - Nuevo Rumbo, que encabeza Marcelo Lombardo en calidad de Secretario General comenzó un nuevo mandato por cuatro años.

Durante el inicio de este nuevo período al frente de SOIVA Rafaela, Lombardo hizo mención a la necesidad de que la entidad gremial y quienes tienen la responsabilidad de conducirla "interpretemos los nuevos desafíos que surgen a partir de lo que es el nuevo escenario laboral generado por el impacto de la era digital, la necesidad del cuidado del medio ambiente y su incidencia en los nuevos procesos de producción". De todas formas, el dirigente sindical señaló que "todos estos cambios mencionados, no modifican el porqué de la existencia de las organizaciones gremiales, que basan su existencia en la defensa de los derechos laborales conquistados a lo largo de la historia, como así mismo, en la tarea permanente en procura de promocionar mejores condiciones de vida para los trabajadores; tarea que implica el involucramiento de las organizaciones gremiales en temáticas que se extienden más allá del marco que regula las condiciones laborales". "Por eso la necesidad de seguir bregando por la salud de los trabajadores y sus familias, ocuparse por brindar espacios dignos para disfrutar de la recreación y el esparcimiento, generar infraestructuras para el desarrollo de programas de capacitación y formación" resaltó Lombardo.

"Estos nuevos desafíos requieren de viejas estrategias, como por ejemplo la necesidad de lograr el masivo involucramiento y la plena participación de los trabajadores en la actividad sindical para fortalecer aún más nuestro querido SOIVA", remarcó.

Finalmente, Lombardo expresó que "en esta nueva conmemoración del día del trabajador del vestido queremos hacerles llegar a todos nuestros compañeros trabajadores un fraternal saludo e invitarlos a ser actores protagónicos de la vida de su institución sindical".