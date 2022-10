Vuelve el transporte pero no se descartan nuevas medidas

Sin soluciones de fondo a la vista, este jueves se cumplió, nuevamente de manera contundente, el segundo día de paro dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional para el transporte de pasajeros de corta y media distancia. A partir de las primeras horas de este viernes se retomarían los servicios, sin que en el horizonte cercano se avizoren medidas de fondo -incremento de subsidios- que traigan solución al conflicto. Igualmente, para los próximos días no se descartan medidas más drásticas si no se llega a un acuerdo definitivo.

Las eternas diferencias entre los beneficios económicos que reciben las empresas de transporte del AMBA respecto a las del interior complejizan la situación. En ese contexto, y a la hora de las rondas paritarias para intentar conseguir aumentos salariales, las dos primeras zonas cierran acuerdos que el interior no consigue concretar.

En ese sentido, este paro por 48 horas estuvo relacionado con el pedido de equiparación salarial realizado por los choferes del interior respecto a sus pares de AMBA y CABA: en este caso, un 35% de suba hasta fin de año.

Las sucesivas reuniones entre el gobierno nacional y las empresas de transporte no llegaron a ningún acuerdo y en la mesa de negociación de patrones y choferes mucho menos. De allí el paro por 48 horas. Hasta ahora, Nación promete en 2023 una suba del 43%, que lleva el aporte a $66 mil millones. Mientras tanto, Santa Fe afirma que elevará sus subsidios en un 140% llevándolos de 3.600 a 8.600 millones para el año que viene. La medida de fuerza, que afecta a las líneas de transporte urbano de pasajeros en el interior del país, no comprende al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ni tampoco a las provincias de Río Negro, Chaco y La Rioja, donde se alcanzaron acuerdos con empresarios locales.



EN RAFAELA

De esta manera, luego del segundo día de paro, a partir de la hora 0 de este viernes se retomará el servicio de corta y media distancia en la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad, donde solamente tuvieron actividad las líneas de micros de larga distancia, tanto en la jornada del miércoles como en la del jueves. Entonces, desde la hora 4:50 de hoy se retomará el servicio hacia Santa Fe y Rosario y lo mismo irá sucediendo con cada empresa que se adhirió a la medida de fuerza. Igualmente, hubo algunas empresas nacionales de Córdoba que hicieron Rafaela-Santa Fe o viceversa que hicieron escala en Rafaela tomando algunos pasajeros, por citar un ejemplo de la escasa actividad que hubo en nuestro medio. Al mismo tiempo, el número telefónico 570700 de la estación local recibió durante la primera jornada de la huelga, entre la hora 7 a 15, más de 200 llamados durante las últimas 48 horas por distintas consultas de los viajeros.



CONVOCATORIA

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo convocará para este viernes -en horario a determinar- al gremio y a las cámaras empresarias del sector para reanudar las negociaciones en procura de alcanzar un acuerdo definitivo y superar el conflicto, informaron a Télam fuentes de esa cartera. En este escenario, Roberto Fernández, quien lidera la conducción nacional de UTA, aseguró que se agotaron todas las instancias de negociación previas a la medida de fuerza para "no perjudicar a los nueve millones de usuarios que a diario utilizan los servicios", pero advirtió que los empresarios "niegan el acuerdo y no abonan el aumento". "La UTA luchará por la efectivización de la mejora salarial a los trabajadores del interior y adoptó por ello medidas de acción gremial. El sindicato exige el cumplimiento del acuerdo, de la misma manera que realizó en su momento gestiones estatales para consensuar el incremento de los haberes para el personal del AMBA", detalló el sindicalista en un comunicado. También sostuvo la necesidad de que se cumpla la premisa de "igual remuneración por igual tarea" para los trabajadores del interior del país y exigió "un mayor compromiso y participación de los gobernantes y de la cartera de Interior, que en definitiva son los que deben enfocarse en la resolución definitiva del conflicto".