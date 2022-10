El Centro de Oficios celebra sus 10 años

El Centro Municipal de Capacitación en Oficios (CMCO) es una institución formativa que hace 10 años se dedica a capacitar a jóvenes de 16 a 18 años que no continuaron en el sistema educativo formal. Se trata de una oferta educativa alternativa que articula capacitación y formación técnica inicial, orientada a favorecer la inserción social y laboral del alumno y la alumna. En dicho espacio, la propuesta pedagógica es integral y flexible, adecuada a las características de la población, a las demandas del mercado laboral y a la posibilidad de construcción de ciudadanía.

En esta institución, las áreas de formación son: tecnología, proyecto tecnológico, formación general y los espacios de taller como electricidad, tornería, soldadura y carpintería. Además, a esta formación se suma la posibilidad de realizar prácticas supervisadas en diferentes organismos públicos y privados de la ciudad.

En esta oportunidad, con motivo de celebración, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, se reunieron autoridades, docentes, tutores familias, alumnas y alumnos para celebrar el camino transitado en esta década. Estuvieron presentes, el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; el director del Centro Municipal de Capacitación en Oficios, Mauro Theler; la concejal Valeria Soltermam y el concejal Juan Senn; las dos ex secretarias de la entonces Subsecretaría de Economía Social y Empleo, Evangelina Garrapa y Mariana Allasia; entre otros.



EL ENCUENTRO

Sobre estos 10 años recorridos, el intendente Luis Castellano destacó: “Esto significa haber podido concretar los sueños de vida de muchos chicos, de muchas familias. Ver pasar a 500 pibes por acá, aprendiendo un oficio, y más de la mitad, pudiendo encarar su escuela secundaria, significa mucho para la ciudad. Es una manera de poder quebrar una barrera que aparece como techo, en donde estoy seguro que muchos jóvenes saben que quieren y que pueden. Solo hay que brindarles la oportunidad”. Al mismo tiempo valoró que “significa un hermoso equipo de trabajo que empezó en la subsecretaría de Economía Social y Empleo hace diez años y que pudimos llevar a cabo con tutores, profesores, con cada uno de los directores que pasaron. Y fundamentalmente significa familia; una gran familia constituida por todo este grupo de gente que trabajó con una vocación enorme, junto con los pibes y sus familias, que los acompañaron para que puedan desarrollar un futuro de vida”. En este punto, merece un especial reconocimiento la labor de Evangelina Garrappa, quien hace una década, cuando era la titular de la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, impulsó este proyecto hasta su aprobación, el 3 de septiembre del 2012.



REVALORIZAR LOS OFICIOS

El Intendente continuó expresando que “los oficios son la clave para conseguir trabajo, donde cada uno de los chicos entiende que puede desarrollar una destreza, que la tiene, sea carpintería, soldadura, herrería. Después pasamos a trabajos más tecnológicos como electricidad; cosas que se necesitan todos los días. Parecen viejos oficios, pero son los que más se necesitan. Y muchos de estos chicos pudieron terminar una escuela secundaria y conseguir trabajo”.



POLÍTICA EDUCATIVA Y SOCIAL

Luis Castellano aseguró que “hay que continuar con esto. Es una política educativa y social que fundamentalmente es lo que nos puede mejorar siempre como comunidad”. “Creo que hay que ir haciendo experiencia y ver si se va a necesitar y se puede ocupar. Puedo decir que este centro de oficios que funciona en el ITEC, tiene chicos de toda la ciudad, y tuvimos como política de transporte, llevarlos y traerlos a sus casas para que puedan asistir. Quedaría cómodo centralizarlo y puede ser una posibilidad”; cerró el Intendente.



OPORTUNIDADES PARA

NUEVOS RUMBOS

Seguidamente, Diego Peiretti expresó: “Decimos que este centro de oficios es un ámbito generador de oportunidades para muchos jóvenes que llegan a este espacio con algunas trayectorias truncas. Frente a eso, el centro de oficios a través de su estructura, de profes, de tutoras y de todo el acompañamiento que se realiza, busca primero, generar confianza en sí mismo, en cada uno de esos jóvenes. Y luego, generar nuevas oportunidades. Las oportunidades aparecen muchas veces con el aprendizaje que van adquiriendo en los diferentes oficios. A partir de allí llegan las prácticas laborales, las cuales, muchas veces, se transforman en la posibilidad de trabajo estable, registrado y formal”. El secretario continuó comentando que “además, aparecen esas ganas de terminar la escuela secundaria, y a partir de ahí, la universidad se presenta como un desafío también. Es cuando todo empieza a cambiar, sabiendo lo que significa el trabajo como estructurador de vida, y la educación como herramienta fundamental para romper desigualdades sociales”. “Son muchos los jóvenes que han pasado por allí, y muchas las oportunidades que se han generado a partir de un Estado local que apuesta al centro de oficio, y en definitiva, a auspiciar para que muchos jóvenes encuentren en ese espacio, nuevos rumbos para su vida”; concluyó Peiretti.



PROYECTO DE VIDA

Por último, Mauro Theler, director del Centro Municipal de Capacitación en Oficios, puntualizó: “Diez años de un proyecto que inició como una apuesta para darle a los chicos que no encontraban un lugar en el sistema educativo de la ciudad, la oportunidad de empezar un proyecto y usar el oficio, no tanto como formación, sino como excusa para atraerlos, para que encuentren una estructura”. Finalmente, Mauro Theler concluyó: “Eso se fue complejizando y con los años fuimos logrando una estructura mayor, con más talleres, más horas, articulaciones con las empresas, con el municipio. Chicos que empezaron la secundaria, que la terminaron, algunos que siguen trabajando desde hace años, oportunidades de estudio. A muchos chicos les cambió la vida el paso por aquí. Estos diez años son el corolario de mostrarles a esos chicos que ellos podían”.