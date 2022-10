Aprobarán la Ordenanza que impone cursos con evaluación final a los infractores viales

El proyecto fue presentado semanas atrás, pero al ser tratado en Comisión surgieron algunas dudas y, de común acuerdo, entre todos los ediles no se le dio despacho con la intención de analizarlo más y hacer las consultas necesarias para evacuar dudas.

Con ese fin, en la mañana de ayer, el Secretario de Gobierno municipal, Jorge Muriel, llegó al Cuerpo legislativo y tras responder satisfactoriamente la requisitoria de la oposición, se acordó el texto definitivo de la norma para que sea sancionada en la sesión del próximo jueves.

En diálogo con La Opinión, la impulsora de la iniciativa recordó “que el tránsito en las calles de la ciudad presenta una situación delicada, que llevó a que se declare una emergencia vial, y en ese marco pensamos en este proyecto, que trabajamos con el bloque, el secretario de Gobierno y, por supuesto, el Intendente Castellano, que apunta a reforzar la cuestión educativa en materia vial”.

“La intención -explicó- es que ante una falta grave, el conductor deba asistir a charlas de educación vial, aunque, lógicamente, antes deberá abonar la multa correspondiente y luego ir a la charla”.

Asimismo, dijo que la Ordenanza “también determina que luego de la charla deberá aprobar una evaluación que servirá para comprobar si ha asimilado conceptos básicos del tránsito, que, está claro, al momento de cometer una infracción se le olvidaron”.

Luego, Soltermam sinceró “que con esto no alcanza para solucionar la problemática, pero es una herramienta más que viene a colaborar con esta situación que atraviesa el tránsito porque, como dice mi par en el Concejo, Martín Racca, el tránsito hoy es la pandemia que está padeciendo la ciudad”.

En el mismo sentido recalcó que el proyecto “es para apuntalar la educación y sobre todo concientizar al ciudadano de la conducta adecuada que debe tener cuando conduce”.



LA ORDENANZA

La norma establece que toda persona que sea sancionada por haber cometido una infracción grave de tránsito, deberá asistir a charlas de educación vial, es decir, cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública, con evaluación posterior, que le serán indicadas por el Juez de Faltas. Esta indicación no reemplaza el pago de la multa, lo complementa.

En la primera infracción, deberá asistir a un charla, con evaluación final aprobada, que dé cuenta de que el infractor o infractora ha incorporado los conocimientos necesarios”.

En caso de ser reincidente, la persona sancionada deberá asistir a 3 (tres) charlas de educación vial, con evaluación final aprobada.

La inasistencia a alguna de las charlas cancelará la posibilidad de acceder a una reducción en la sanción económica.

El margen de tiempo para cumplimentar la asistencia a las clases será de tres meses como máximo.