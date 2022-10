ARB: Primer punto para Unión

Este miércoles se pusieron en marcha los play offs del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. En la Fortaleza del Bicho de Sunchales, Unión derrotó a Ben Hur por 90 a 58.

Juan Cipolatti fue el goleador del partido y del Bicho Verde con 23 puntos, mientras que Francisco Serrano sumó 18 en la BH.

Los cuartos de final seguirán este jueves 13 en el Hogar de los Tigres con Libertad (1) vs. Peñarol (8), en el mismo horario, y con arbitraje de Fernando Capolungo y Guillermo Theler. El viernes jugarán Independiente vs. Quilmes y el domingo Atlético vs. 9 de Julio.