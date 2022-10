Obra pública: ratifican a los jueces y fiscales

La Cámara Federal de Casación ratificó ayer a los jueces y los fiscales que intervienen en el juicio oral por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, al rechazar las recusaciones planteadas, entre otros, por la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El máximo tribunal penal, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, recordó que "por regla general, las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia".

Tras conocerse las fotos del juez Rodrigo Giménez Uriburu y del fiscal Diego Luciani jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri, la defensa de Cristina Kirchner –a cargo del abogado Alberto Beraldi- recusó a ambos.

A esas recusaciones se sumaron luego la del fiscal Sergio Mola y del juez Jorge Gorini, a las que se adhirieron o directamente presentaron las defensas de los imputados Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti.

El 22 de agosto pasado, el Tribunal Oral Federal número dos, que lleva adelante el juicio (que se encuentra en su etapa final) rechazó todas las recusaciones.

Ahora, la Cámara ratificó ese criterio, "pues la defensa no ha logrado demostrar la arbitrariedad de los fundamentos expuestos en la resolución impugnada". Pese a invocar el "temor de parcialidad" que generaron aquellas circunstancias que motivaron las recusaciones, la Casación entendió que la defensa de la ex presidenta "no ha logrado demostrar, ni se advierte en el estado actual del proceso, la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior o una cuestión federal debidamente fundada". (NA=