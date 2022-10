Coloquio de IDEA abrió con un pedido de diálogo y consenso

El presidente del 58° Coloquio de IDEA y presidente de Toyota Plan Argentina, Daniel Herrero, inauguró hoy el evento empresario que continuará hasta este viernes en Mar del Plata, con un llamado al "diálogo y el consenso" para el crecimiento del país.

Luego de encuentros virtuales durante los últimos dos años como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el Coloquio de IDEA volvió a su tradicional escenario en el hotel Sheraton de la ciudad balnearia, con una importante agenda de expositores empresarios, economistas y políticos.

En esta oportunidad, el lema del evento es "Ceder para crecer", y las conversaciones se darán alrededor de la inserción de la Argentina en el mundo, la educación, el empleo y las finanzas públicas. "La Argentina está en una posición de potencia latente", sostuvo Herrero, pero consideró que ese camino nunca se termina de consolidar y el país pasa "de los éxitos absolutos a escuchar la frase de que está condenado al fracaso".

El presidente del 58° Coloquio consideró: "Los argentinos a veces nos convencemos de nuestra perfección, pero es nuestra responsabilidad aceptar las imperfecciones, sobrellevando las cicatrices y valorando las fortalezas". "No se puede construir el futuro renegando del pasado. Si crecer es un gran esfuerzo, creo que todos debemos ceder un poquito para lograrlo y eso no significa tener que capitular", subrayó Herrero.

Al referirse al objetivo del encuentro, señaló que se "tratará de dialogar y buscar los consensos necesarios" para alcanzar el crecimiento y desarrollo de la Argentina. "Todos los que estamos acá estamos dispuestos a ceder para crecer", resaltó Herrero, quien moderó el panel de apertura junto al sociólogo y profesor emérito de UTDT, Juan Carlos Torre, y el presidente de Fundar y CEO de Qontigo, Sebastián Ceria.

"Lo que estamos tratando de hacer de pasar de un país de ingresos medios a un país desarrollado no es algo fácil", indicó Ceria, que también afirmó que "una colaboración virtuosa entre el Estado y los privados es posible". Además, sostuvo que "no es inteligente hablar mal de Argentina en el exterior, y lamentablemente se ha visto mucho".

Poco después, Herrero expresó su confianza acerca de las posibilidades que tiene la Argentina para salir de la crisis que atraviesa y llamó a lograr un consenso de todos los sectores para encontrar puntos en común que impulsen el resurgimiento del país.

A momentos de abrir la convención empresaria que se realiza en Mar del Plata, el empresario subrayó en diálogo con NA que el título elegido "Ceder para crecer" apunta a convocar a un "diálogo" que permita diseñar una conjunto de políticas en las que confluyan todos las vertientes para lograr esos "consensos que siempre se nos han negado".

Más de 800 empresarios de todos los segmentos de actividad participaran de encuentro que se realiza en la ciudad balnearia retomando la presencialidad luego de la pandemia. Dada esta situación el 58° Coloquio de IDEA despertó una alta expectativa en el empresariado y más de 140 empresas apoyan el evento.

El empresariado amplió el concepto al sostener que "todos tenemos que ceder un poco y cuando digo ceder no es capitular sino transigir para buscar una posición en el medio que nos lleve a una posición mejor". "Esto es lo que vamos a buscar a través de estos cinco verticales que son: educación, empleo, finanzas públicas seguridad jurídica y la inserción de Argentina en el mundo, que son fundamentales para generar ese crecimiento que pueda incluir", sentenció.



MIRAR EL LARGO PLAZO

El presidente de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, y su par del Grupo Pérez Companc, Luis Pérez Companc, coincidieron en que los proyectos de inversión que evalúan tienen el desafío de observar el largo plazo y abstraerse de la coyuntura porque consideran que dentro de los sectores energéticos y de agroalimentos existen atractivas oportunidades de desarrollo.

En el mismo sentido se pronunció Carolina Castro, Directora de Industrias Guidi, al participar de primer panel denominado ""La mirada de los eligen" en la primera jornada del 58° Coloquio de Idea que se desarrolla en Mar del Plata.

"El resumen es no mirar el corto plazo sino el largo plazo", sintetizó Roberto Murchison, presidente del Grupo Murchison, moderador del panel inicial de la convención. "Vaca Muerta es uno de los elementos que nos pone en el mapa del mundo. Es una oportunidad enorme. Si tomamos el consumo anual de la Argentina de petróleo y gas, Vaca muerta es seis veces el consumo", sostuvo Bulgheroni.

Por su parte, Luis Pérez Companc sostuvo que "nosotros siempre invertimos con una mirada de largo plazo" y señaló que "está en todos nosotros sacar el país adelante". El empresario se sumó al pedido de diálogo porque consideró que "eso ayuda muchísimo" y añadió que "energía y agroalimentos Argentina es muy competitiva y puede abastecer a la región y al mundo".

A su turno, Carolina Castro, Directora de Industrias Guidi, fue directa y remarcó que "en muchos sectores tenemos una decisión clave: invertir o morir. Y con los cambios tecnológicos mucho más todavía y esto aplica al país".

Al cerrar el panel, Murchison exhortó a potenciar la cultura del trabajo: "El éxito no está garantizado para crecer hay que laburar. No hay que discutir tanto como se divide la torta sino como hacerla crecer".



RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

DE MUJERES

Cerca de 150 mujeres participarán del 58° Coloquio de IDEA, en lo que resulta un récord en el historial de la tradicional convención empresaria y un claro ejemplo de los cambios que se están produciendo en todos los estamentos de la sociedad. Este conjunto también conformó un chat bajo el nombre "Coloquistas", en el cual intercambian información y hechos que se están desarrollando durante la convención.