Massa confía en que se aprobará la tercera revisión del plan con el FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, se mostró ayer en Washington confiado en que la Argentina cumplirá con la tercera revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional, que le permitirá destrabar un desembolso de US$ 5800 millones para diciembre de 2022, luego de que el pasado viernes el directorio aprobara la segunda revisión del programa argentino.

Massa se reunió este miércoles por la tarde con el director del Departamento Occidental del organismo Ilan Goldfajn y Luis Cubeddu, el jefe de la misión argentina, con quienes discutió cómo fue la discusión por el resultado de la votación del directorio en el FMI que dio luz verde al segundo desembolso del programa, por US$ 3800 millones que se acreditaron el martes.

Se trató de una reunión cordial "muy distendida", según confiaron fuentes allegadas al ministro, y luego de que Massa logró cumplir con la meta de reservas y de los límites al financiamiento del Banco Central al Tesoro, dos objetivos que también se cumplieron en el tercer trimestre, lo que anticipa un buen resultado para la tercera revisión que comenzará formalmente en noviembre, explicó uno de los funcionarios que lo acompaña aquí.

Previamente, Massa participó en el conversatorio de Ministros de Finanzas organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del 56º encuentro de la Red de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas de América Latina y el Caribe.

Durante su exposición, Massa se refirió al desafío que representa la guerra en Ucrania para la Argentina al sostener que implicó "tener que duplicar esfuerzos para cumplir los objetivos del programa de acumulación de reservas y de metas fiscales del 2,5% para este año, básicamente por el impacto que representa la suba de energía".

En este sentido, Massa aseguró: "La guerra plantea un desafío para nuestra región, pero también una oportunidad", debido a que el continente es productor de 80% de las proteínas que consume el mundo y posee vastos recursos energéticos. "Hay un desafío del BID y de los multilaterales para mirar las infraestructuras regionales a los efectos de que los recursos que tenemos se transformen en riqueza de nuestra región", agregó.

Massa aseguró que el continente "tiene la oportunidad de apostar por un lado a las infraestructuras para no ser proveedores de materias primas sino de materias primas con valor agregado". En otro sentido, Massa convocó a los organismos multilaterales a no computar como déficit a la inversión para el desarrollo que realizan los países.