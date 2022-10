Rubiolo y Colidio en Argentina XV

Luego de tres meses de lo que fue la positiva gira por Europa (triunfos ante Georgia por 30-24 y frente Portugal por 52-35), el combinado de Argentina XV reaparecerá en una competencia internacional. Con la presencia de cuatro jugadores que estuvieron involucrados con Los Pumas (dos debutaron) en la primera parte de la temporada y, además, dos que provienen de Los Pumas 7’s, quedó conformado el plantel de Argentina XV que participará del novedoso triangular Uruguay Conference 2022, que se inaugurará este jueves en Montevideo y, además del combinado de nuestro país y el de los anfitriones, contará con la participación de un equipo de los Estados Unidos, bautizado como USA Falcons.

Los rafaelinos Pedro Rubiolo y Lorenzo Colidio, surgidos del CRAR (ambos categoría 2002) y actualmente compartiendo equipo en Duendes de Rosario serán protagonistas de esta nueva experiencia internacional, recordando que estuvieron en la gira de Los Pumitas por Oceanía.

Ignacio Ruiz, Rubiolo, el salteño Eliseo Morales y Santiago Medrano (estos dos últimos no llegaron a actuar), participaron de la actividad del seleccionado nacional en este 2022, mientras que Joaquín Lamas y Juan Ignacio Landó tuvieron su paso por el equipo de Seven.

Este sexteto de jugadores forman parte de los 28 convocados por el head coach Ignacio Fernández Lobbe, y competirán la próxima semana en el Estadio Charrúa. La fecha de estreno del certamen será hoy, con el choque entre Uruguay XV y USA Falcons, pero los dos compromisos de Argentina XV (podrán verse por la señal de Star+) serán los siguientes:

Martes 18 de octubre: Argentina XV vs USA Falcons, a las 19:40hs.

Domingo 23 de octubre: Argentina XV vs Uruguay XV, a las 17:10hs.

El combinado argentino se entrenará jueves y viernes en Casa Pumas, y viajará el sábado por la mañana rumbo a Uruguay. Además de Ignacio Fernández Lobbe, el staff se completa con el cordobés Julio García y José Pellicena.



SAPINO FINALISTA CON LITORAL

El cierre de la etapa regular del Inter Academias 2022 resultó ayer por demás interesante y atractiva. Por lo pronto, ambos encuentros se resolvieron en los minutos finales y, además, los cuatro equipos que actuaron marcaron cinco tries cada uno.

En Casa Pumas, Buenos Aires cayó frente al puntero e invicto Centro por 35-27, luego de haberse quedado con el parcial por 20-0. Y en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Rosario, con un try en el último minuto de Juan Bautista Baronio, Litoral superó por 35-31 a NOA.

Con estos resultados, Centro finalizó en el primer lugar del Inter Academias, escoltado por Litoral, y ambos combinados disputarán la final del torneo el miércoles 2 de noviembre, en Casa Pumas; en la misma jornada, Buenos Aires y NOA se medirán en el duelo por el tercer puesto.

El rafaelino Ignacio Sapino integró el plantel de Litoral.