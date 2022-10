Perotti repudió la amenaza contra la prensa rosarina

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, condenó ayer la amenaza contra medios y periodistas de Rosario que apareció el martes en una tela colgada en las instalaciones de Telefe Rosario al sostener que "el delito necesitaba silencio", mientras que el diputado nacional, Roberto Mirabella, reclamó en el Congreso la aprobación del proyecto que fortalece la Justicia Federal en Santa Fe.

"Nuestro repudio a cualquier amenaza o intimidación que genere falta de libertad en cualquier periodista y medio de comunicación", afirmó Perotti en rueda de prensa desde Rosario al plegarse a la amplia condena política e institucional contra el hecho. "El delito necesitaba silencio; yo fui muy criticado cuando hablaba sobre lo que pasaba en Rosario, me decían que eso no existía, que no había que instalar esos temas en la prensa. Y lo que hace daño es no hablar de estas cosas. Puede no gustarnos, pero es la realidad y si no se habla y se muestra, el que quiere que no se conozca ni se difunda es el delito. El resto no tiene por qué molestarse aun cuando surjan críticas. Es la mejor forma de que haya control social", expresó Perotti ante la prensa luego de presentar un conjunto de obras que generarán un nuevo corredor vial para la producción y el turismo, desde la ciudad de Rosario hacia el sur de la provincia de Santa Fe, con una inversión casi de 40 mil millones de pesos.

Perotti atribuyó estas reacciones mafiosas a la tarea que despliegan las agencias de seguridad del Estado provincial contra el delito. "No hay que minimizar estos hechos, hay que estar alertas. Las acciones que se llevan adelante incomodan al delito, los complica y esto tiene sus reacciones y es lo que estamos viviendo", sostuvo.

La bandera que apareció en el citado canal estaba pintada en color rojo, fue encontrada frente al edificio ubicado en la avenida Belgrano al 1000. "A todos los medios de Rosario, dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua xq vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no caravana con el Noba", reza la amenaza que fue escrita en la tela y que aparece unos días después de que un abogado publicara en la red social Twitter: "Todos los días hay que ejecutar a un periodista".



ALLANAN UNA CELDA DE

LA CÁRCEL DE PIÑERO

Una celda de la cárcel de Piñero donde está alojado un preso acusado por el crimen de una joven ocurrido en barrio Tablada en octubre de 2021 instigado por el jefe del clan Funes, fue allanada en el marco de la causa que investiga la amenaza a periodistas en la ciudad de Rosario.

Según informó el diario La Capital de Rosario, el procedimiento fue ordenado por el fiscal Federico Rébola en la tarde del martes, pero habría dado resultados negativos sobre la pesquisa en marcha y se continúa investigando para tratar de dar con los responsables del hecho.



PIDEN FORTALECER

LA JUSTICIA FEDERAL

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, reclamó ayer en la Cámara baja que se apruebe el proyecto para fortalecer la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe, presentado meses atrás por 19 legisladores santafesinos. Además, remarcó al Congreso la importancia de conformar la Comisión Bicameral para la implementación del Sistema Acusatorio en los tribunales federales de la provincia y exigió al Servicio Penitenciario Federal un mejor accionar respecto a líderes narcotraficantes bajo su custodia.

“Creo que la mejor forma de solidarizarse con Santa Fe y Rosario es aprobar sobre tablas, en la próxima sesión, el proyecto para fortalecer la Justicia Federal y crear nuevos juzgados, fiscalías y salas de cámaras. Es una iniciativa que firmamos todos los diputados y diputadas de la provincia, de todos los colores políticos. Esa es la mejor forma de solidarizarse que tienen los dirigentes que ayer se rasgaban las vestiduras y se echaban la culpa mutuamente”, enfatizó el legislador.

“Ayer (por el martes) volvió a actuar el narcoterrorismo en Rosario, colocando banderas en Telefé Rosario y amenazando de muerte a todo el periodismo. Atravesamos una situación repugnante, con extorsiones a empresarios, balaceras a centros de la Justicia Ordinaria y Federal, amenazas a periodistas y a toda la sociedad santafesina. En los últimos diez años, en Rosario se cometieron más de 2327 homicidios. Es momento de que cada organismo del Estado haga lo que le corresponde”, remarcó Mirabella.

“En Rosario tenemos la misma estructura judicial federal desde hace treinta años. Tenemos tres fiscales, de los cuales uno está vacante y el otro tiene licencia psiquiátrica hace años. De los 10 juzgados de primera instancia, sólo seis son titulares. Desde hace siete años está vacante el Juzgado Federal N° 1 y hace cuatro, los tres titulares del Tribunal Federal 2”, detalló el diputado.



ESTÉVEZ

El diputado Enrique Estévez repudió en el recinto del Congreso Nacional las amenazas que recibieron los y las trabajadoras de prensa en Rosario. Al igual que Mirabella, el legislador socialista exigió que se trate urgente el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Federal Penal de Santa Fe para que esté a la altura de combatir el crimen organizado.

"Estos delitos complejos no se combaten con cuestiones simbólicas, con marketing, sino con una verdadera política de Estado que tenemos que construir", subrayó Estévez.