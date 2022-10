Los tucumanos frente a Central

Atlético Tucumán, que está segundo con 44 puntos junto con Racing, recibirá hoy en el estadio José Fierro de la capital tucumana a Rosario Central, que hace siete partidos que no gana. El encuentro por la 25ª fecha de la Liga Profesional comenzará a las 21.30, será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por ESPN Premium.

El "Decano" jugará la primera de las tres "finales" que le quedan en la pelea por el título que disputa contra Boca y Racing, luego de perder la fecha anterior 2-0 como visitante de la "Academia" en Avellaneda.



PARTIDO CLAVE EN ROSARIO

Newell's, que suma 56 puntos en la tabla anual para clasificarse a la Copa Sudamericana 2023, recibirá hoy a Tigre, que acumula 57 unidades, en el Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario. El partido comenzará a las 21.30, con el arbitraje de Andrés Merlos y TV a cargo de TNT Sports.

Newell's viene de golear el lunes a Central Córdoba en Santiago del Estero por 3-0 y en principio su director técnico interino, Adrián Coria, repetirá la formación del equipo. En tanto, en Tigre, que el domingo pasado le ganó 2-1 a Independiente como local, su director técnico Diego Martínez también repetirá en principio la formación donde son piezas importantes los rafaelinos Lucas Blondel y Facundo Colidio.

Además, habrá otros tres partidos: Vélez vs. Talleres, a las 16.30 (Leandro Rey Hilfer); Lanús vs. Patronato, a las 19 (Fernando Echenique) y en el mismo horario Godoy Cruz vs. Argentinos Juniors (Hernán Mastrángelo).