Un jueves con otra chance de posible vuelta olímpica

Son tiempos de cosas importantes en juego y una agenda cargada en el ámbito del fútbol doméstico. Por segunda semana consecutiva, este jueves es el día donde existe la posibilidad de una definición anticipada para el torneo Clausura de la Primera A liguista. Será en el inicio de la 16ª jornada, que dejará solo un partido para completarse mañana.

Con tres puntos de diferencia y seis en juego, la chance para Ben Hur pasa por ganar su partido ante Bochófilo Bochazo, y ver lo que sucede en Tacural entre el local y 9 de Julio. Si el León no puede salir airoso, el Lobo podrá dar la vuelta olímpica, lo que equivaldría a ser campeón Absoluto porque también obtuvo el Apertura. De todos modos, hay que tener en cuenta que el elenco dirigido por Maximiliano Barbero enfrentará a un rival que necesita sumar porque hoy está en zona de descenso y de finalizar así acompañaría a Talleres de María Juana en la Primera B el año que viene. Otra posible definición para el título sería si empata Ben Hur con Bochazo y pierde la formación de Marcelo Werlen.

En los demás partidos no se juegan cosas tan trascendentes, más que por tener un buen final de temporada y sobre todo teniendo en cuenta que son seis los equipos de la LRF que el domingo estarán iniciando el Regional Amateur. La excepción es Unión de Sunchales vs. Argentino de Vila, donde este último necesita los puntos para quedarse en Primera. Igualmente otros equipos que no han tenido una buena campaña saben que una buena sumatoria en estas dos fechas que restan ayudarán para el promedio del 2023.

Cabe acotar que seguramente tanto Ben Hur como 9 de Julio utilizarán Mix de titulares y suplentes en sus formaciones, sabiendo que el domingo se verán las caras en barrio Parque por el Regional.



LA PROGRAMACIÓN

Hoy jueves, 20.00 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera: Sportivo Norte vs. Peñarol; Ferro vs. Atlético de Rafaela; Unión de Sunchales vs. Argentino de Vila; Brown de San Vicente vs. Quilmes; Deportivo Tacural vs. 9 de Julio.

20.30 hs. Reserva y 22.00 hs. Primera: Ben Hur vs. Bochófilo Bochazo; Deportivo Ramona vs. Libertad de Sunchales y Atlético María Juana vs. Talleres de María Juana.

Viernes 20.30 hs. Reserva y 22.00 hs. Primera: Deportivo Aldao vs. Florida de Clucellas.

Posiciones: Ben Hur 39 puntos; 9 de Julio 36; Atlético de Rafaela 30; Ferro 27; Brown 26; Quilmes 25; Tacural y Peñarol 22; Libertad, Sp. Norte y Ramona 20; Florida 18; Unión y Aldao 16; Argentino de Vila 15; Atlético María Juana 13; Bochazo 8 y Talleres 7.

Los peores promedios: Atlético María Juana 1.083; Florida de Clucellas 1.029; Argentino de Vila 0.750; Bochófilo Bochazo 0.738 y Talleres de María Juana 0.279 (descendido).