Autoclásica: ganaron en sus categorías el Stoddard Dayton y el Pian - Chevrolet

Por Víctor Hugo Fux



Dos vehículos que representaron a nuestra región lograron el primer premio en sus respectivas categorías en la vigésima edición de Autoclásica, sin duda, la muestra de automóviles y motocicletas más importante de Latinoamérica.

El evento volvió a realizarse en el predio del Hipódromo de San Isidro luego del paréntesis originado por la pandemia de Covid-19, que obligó a cancelarlo en 2020 y 2021.

Entre los Veteranos, la distinción más importante recayó en el Stoddard Dayton, propiedad de Héctor Platini, presidente del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela, entidad a la que representó esa unidad, que había participado en la tradicional Recoleta - Tigre en 2021 y que brilló en la reciente Expo que organizó el CAAR en la Sociedad Rural.

También consiguió el primer premio, en ese caso en Competición Argentina, el Pian - Chevrolet, que fue restaurado luego de verse afectado por un incendio, gracias al excepcional trabajo realizado por la empresa Collino Machines, radicada en el Parque Industrial de Sunchales.

Con esa máquina, el recordado piloto de la vecina ciudad, Vicente Cipolatti, se había adjudicado las "500 Millas Argentinas" disputadas en el año 1963 en el autódromo "Ciudad de Rafaela". (Ayer se hizo referencia a ese logro en la sección Región).

Tras dos años sucesivos de cancelaciones por la pandemia, Autoclásica reunió a más de 1.000 vehículos clásicos, entre el jueves 6 y el lunes 10 de este mes. El interés que había generado esta muestra, se vio claramente reflejado en la asistencia, que se estimó en aproximadamente 50.000 personas.

En esta oportunidad, se rindieron diferentes homenajes, dos muy emotivos, al ex piloto Carlos Alberto Reutemann (fallecido el último 7 de julio) y Oreste Berta (estuvo representado por su hijo).

También hubo reconocimientos a Ferrari y Jaguar, a los 50 años de la División Motorsport de BMW, el centenario del Lancia Lambda y al medio siglo de la Honda CBX.



LOS MEJORES

La organización entregó los premios "Best of Show" a los dos vehículos más destacados. Entre los autos, el premio fue para un Bugatti Type 57 Ventoux, fabricado en 1935, que además fue distinguido en la categoría Post Vintage Europeo.

En la terna participaron un Alfa Romeo 6C 2500 SS Pininfarina (1949) y un Bentley 4.5 Liters Open Tourer (1929).

Entre las motos, la elección del "Best of Show" recayó en una Harley-Davidson Model-U, de 1947. El premio al mejor stand de motos se lo llevó Motonetas Picantes, mientras que el premio "José Larghia", elegido por periodistas, correspondió a una Honda Super Cub 50, modelo 1963.

Vale la pena destacar que todas las unidades expuestas son evaluadas en cada una de las ediciones por los miembros del jurado del Club de Autos Clásicos (CAC), organizador de Autoclásica.

Este año, por todo lo enunciado, la muestra tuvo diferentes atractivos, que cautivaron a los visitantes en todas las jornadas, donde no solamente los automóviles y las motocicletas fueron protagonistas centrales.

Los reconocimientos también generaron sensaciones muy especiales entre los asistentes, por tratarse de Carlos Alberto Reutemann (el último argentino en triunfar en la Fórmula 1) y Oreste Berta (para muchos el más calificado de nuestros constructores y preparadores).