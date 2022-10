Un cazador mexicano murió al ser embestido por búfalo

Un importante referente de la caza mexicana, murió luego de ser embestido por un búfalo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

El hecho se produjo el pasado viernes, pero finalmente pudieron velarlo el domingo cuando su familia llegó a la Argentina.

Y la víspera se aguardaba realizar el trámite, que permitiera trasladar sus cenizas de regreso a México.

Según lo informado por El Liberal, Mario Alberto Canales Najjar tenía 64 años de edad, y era presidente de la Federación Mexicana de Caza A.C.

Había viajado al país con un grupo de compañeros para practicar actividades de caza, y el 7 de octubre, mientras estaba en una cacería en un campo llamado Punta Caballo, situado en Costa Uruguay Sur, perdió la vida.



CON 3 AMIGOS

El experimentado cazador, estaba de cacería junto a tres amigos.

En un determinado momento, se alejó de su grupo y divisó un enorme búfalo, a unos 30 metros de distancia, y le disparó con su rifle calibre 458.



HERIDO, PERO

NO MUERTO

La bala hirió al búfalo pero no llegó a matarlo.

Ante el ataque, el animal cobró fuerzas y reaccionó enfurecido: corrió hacia el hombre a toda velocidad, y lo embistió con sus más de mil kilogramos y sus cuernos.

En ese instante, el guía que se encontraba junto al grupo de cazadores actuó frente al atropello del búfalo, y le disparó cinco balazos con los que logró abatir al animal.



CAMIONETA

Debido a que se encontraban en una zona alejada, y no contaban con buena señal para pedir una ambulancia de emergencia, los cazadores que acompañaban al presidente del Femeca lo trasladaron en una camioneta particular el hospital más cercano.

Sin embargo, durante el traslado, Najjar entró en un estado de shock y murió a la brevedad.

Su cuerpo había sufrido múltiples fracturas en las costillas y en el esternón, y también presentaba golpes en la parte posterior del abdomen detrás del peritoneo.



INVESTIGACION

La Fiscalía de Entre Ríos, aseguró que habrá una investigación del caso, y tomó declaraciones de los tres amigos mexicanos que acompañaban a Najjar, teniendo en cuenta que, si bien la zona tendría permisos para realizar la caza, el búfalo, al ser un animal salvaje, no se puede matar, se precisó la prensa.



CREMACIÓN

Tras la confirmación de la muerte del cazador mexicano, la esposa y los hijos viajaron desde ese país hacia la Argentina, para asistir a la ceremonia de cremación de sus restos en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.