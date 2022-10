Productores están “atentos y alertas”

La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) emitió un comunicado ante la preocupante situación que afronta el sector, a partir de temas que inciden de manera directa en los negocios, principalmente agrícolas.

Desde la entidad indicaron que “sigue merodeando el fantasma de las retenciones”. Cabe remarcar que en el proyecto de Ley de Presupuesto 2023, se establece la facultad del Poder Ejecutivo de fijar las alícuotas de los derechos de exportación.

“Esa debe ser una decisión del Congreso; el Gobierno dice que no las aumentará, pero ya no es creíble”, afirmaron los productores. La postura está en sintonía con lo expresado por la Mesa de Enlace días atrás, al considerar que “los representantes del Poder Ejecutivo no pueden auto proponerse funciones que no les corresponden y los representantes del Poder Legislativo deben dejar de ceder sus facultades propias del cargo para el que han sido votados".

De todas maneras, el propio secretario de Agricultura de la Nación Juan José Bahillo desechó (la semana pasada) la posibilidad de un posible incremento al asegurar que “no hay ninguna intención del Gobierno de subir las alícuotas de las retenciones” y agregó: “esto es una definición política”.

Otra de las preocupaciones mencionadas por AAPA es la extensión, y profundización, del conflicto entre Rusia y Ucrania, que tiene efectos adversos para las actividades.

“Sube el precio del maíz y trigo, y no nos olvidemos del intento por la renta inesperada, que no aparezca otra decisión similar” advirtieron. Y anticiparon: “no nos dejemos estar. Estemos atentos y en alerta”.