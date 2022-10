El CEO de Syngenta deja su cargo para incursionar en política

El CEO de Syngenta para Latam Sur, Antonio Aracre, anunció su desvinculación de la compañía después de 36 años, de los cuales 12 estuvo en el máximo cargo. Los motivos todavía no están claros, pero en una carta de despedida publicada en su cuenta oficial de Twitter habló de “nuevos desafíos”.

Sin embargo, algunas versiones dan cuenta de una incursión en la política teniendo en cuenta la exposición mediática que tuvo Aracre en el último tiempo, con una clara cercanía al Gobierno nacional a la hora de una férrea defensa de varias medidas implementadas, incluso algunas con repercusiones directas en el sector agropecuario.

El empresario estará en su puesto hasta el 31 de diciembre, según informó en la carta donde también agradeció a sus hijos por el apoyo recibido.



LA CARTA COMPLETA

“Luego de 36 años en la compañía y los últimos 12 como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos

Me voy feliz de dejar esta empresa como la número 1 del mercado y con la mayor tasa de crecimiento en la industria además de un óptimo nivel de rentabilidad; pero sobretodo con el orgullo de haber desarrollado un equipo profesional sólido y motivado.

Durante todos estos años disfruté bastante, aprendí muchísimo, sufrí un poco algunas veces, pero lo más importante fue haber conocido gente increíble, inteligente y afectuosa con la que me animaría a construir cualquier proyecto en cualquier parte del mundo.

Ahora viene un tiempo en el que me dejaré sorprender por la vida y podré elegir hacer lo que me haga más feliz.

Finalmente, lo que más necesito comunicar ahora es mi agradecimiento y reconocimiento a todos los que se cruzaron en mi vida profesional y me ayudaron con su palabra o me enriquecieron con sus desafíos.

Al equipo que me acompañó e hizo posible que tengamos a Syngenta en este lugar de liderazgo; muy en particular a la Fuerza de Ventas y a la Red de Distribución que siempre, repito siempre confiaron en mí con una generosidad excepcional.

Pero a quienes realmente les debo TODO, quienes me bancaron en las buenas y en las malas, conocieron mis luces y también mis sombras, han sido mis hijos Federico y Julieta…

Su amor incondicional me hizo mejor persona y me permitió que mi gestión profesional y mi vida personal fueran tan luminosas como ellos; los amo con una dimensión desconocida

Por último, les digo a todos, nos seguiremos viendo en la vida, que estoy seguro, hay una después de ésta. Abrazo enorme!”.