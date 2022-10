Llega la obra teatral "Imaginación" a La Máscara

Fiorella Martina



A comienzos de octubre, el Centro Cultural La Máscara revelaba la nueva producción de Punto T: "Imaginación, lo que más amo de ti es que no perdonas". Esta obra de teatro dirigida por Luisina Valenti y Mayra Armando, cuenta con las actuaciones de María Laura Bañón, Delfina de la Riva, Bruno Galloni y Manuel Zimmermann. Además, Mayra cumple con su rol de actriz y Luisina fue quien escribió la obra.

La sinopsis de "Imaginación" dice lo siguiente: "Laura, Celina y Elsa son obreras de la textil Domini y parte del grupo de teatro de trabajadoras de la factoría. Entre telas y botones, ajustan los últimos detalles de la obra teatral que esconde un plan colectivo: burlar al celador López y acabar con la tiranía del reloj de fichadas. López y Juan Carlos entran y salen de este universo convocados por el juego de cada escena que, como cajas chinas, construyen las piezas de esta máquina de imaginar".

El estreno, que será mañana 14 de octubre a las 21:30, agotó sus entradas en tan solo horas. Mientras tanto, sigue la venta de localidades para las funciones del sábado 15. Por otro lado, para las funciones del viernes 21 y 28 de octubre, y para las del sábado 22 y 29, se pueden reservar las entradas el lunes previo a cada una de ellas.

En una entrevista con Luisina Valenti y Mayra Armando, comentaron para este medio los detalles más profundos de la obra: desde su surgimiento, hasta llegar a esta gran e innovadora puesta en escena.



- ¿Cómo surgió "Imaginación"? ¿y el nombre?

- Luisina: La obra surge de algunos juegos de escritura que tuvieron lugar en distintos talleres. De forma difusa ya estaban planteados los personajes: tres amigas, tres compañeras (que venían de otros borradores que estaban en carpeta) y a partir de algunas propuestas de escritura dramática se fueron trabajando. Eso en un principio: pensar la dinámica, las tensiones, el color de la obra en sí. Y a partir de ahí explorar, investigar, ver materiales que entraban en diálogo con ese universo y que jugaban en el texto, que armaban el trasfondo de esta comedia: citas mal citadas, referencias, pensamientos, divagues.

“Imaginación, lo que más amo de ti es que no perdonas”, el nombre de la obra viene del manifiesto de Bretón, uno de los primeros materiales con los que trabaja el texto. Hay algo en esa frase que es muy conmovedor, muy convocante… mueve a la acción desde un lugar que intentamos trabajar en la obra.

Entonces empezamos el trabajo de a dos, con May, que fue la primera lectora de esta obra y con quien empezamos a discutir el texto. Todo un universo nuevo para mí, porque si bien era una primera lectura, ya de por sí era algo diferente. Ella tiene muy aprehendido el espacio escénico y eso atraviesa su lectura, puede “pensar desde el cuerpo”, desde la escena, así que enriqueció mucho esa primera instancia de escritura, que dio lugar a una serie de reescrituras a lo largo de todo el proceso.



- ¿Cómo se preparan para el estreno?

- Mayra: Con mucha intensidad. Hace unas semanas venimos viviendo una conjunción de emociones y trabajo enorme… Estamos ultimando detalles que tienen que ver con la puesta y la técnica: Son muchas horas de trabajo articulado con roles artísticos como iluminación, a cargo de Lucas Vilches y Bruno Morra; y sonido, realizado por Ale Delbono.

A su vez, somos nosotros mismos quienes le ponemos el cuerpo y la mente a todo eso. Hay una entrega muy grande en el teatro independiente en ese sentido, porque estamos pensando en cómo decir una línea de texto y en quién va a entregar los afiches de difusión. Somos responsables de todas las etapas del proceso; y, si bien hay un equipo de trabajo grande y generoso, y contamos con La Máscara que tiene una sala que, realmente, es una maravilla, aun con todas esas cosas dadas, son días muy intensos, de pensar mucho, articular bastante y dormir poco jaja.



- ¿Cuáles son las temáticas principales de la obra?

- L: Creo que hay muchas cosas que entran en el universo de la obra, que si bien parte de una fábula clásica en torno al trabajo y otras desigualdades, habla también de la amistad, de los deseos, de la posibilidad de imaginar que las cosas sean de otra forma, y del teatro como un lugar para traccionar esas otras formas.



- En tu caso, Mayra, ocupás el rol de intérprete y directora ¿cómo los combinás?

- M: Fue y sigue siendo un desafío enorme. Yo estrené mi primera obra como actriz en 2004, desde ahí tuve la suerte de poner el cuerpo a diferentes personajes, muchas veces… En 2015 empecé a coordinar los talleres de teatro para adolescentes y preadolescentes en La Máscara, y fue mi primer acercamiento a “dirigir”, pero es un proceso muy distinto porque los talleres tienen un carácter vocacional, de formación y experimentación… De hecho, si Luisi no me hubiera invitado, no estaría hoy por hoy dirigiendo. Es un rol muy distinto y sola no hubiera dado ese paso. Fue y sigue siendo mucho el aprendizaje, las conclusiones… por ejemplo, creo que sin una codirección no me sería posible, en este momento de mi recorrido, actuar y dirigir.

Y sabiendo todo eso lo combino con la mayor responsabilidad que puedo y desde el disfrute. Disfrutar y estar en ese aquí y ahora es, para mí, fundamental en escena e intento contagiar eso.



- ¿Cómo fue el proceso creativo?

- M: De muchísima "Imaginación" jaja… En el verano de 2021 Luisi, que es mi compañera y amiga, me invita a su casa para contarme de un proyecto, sin mucho detalle. El proyecto era este. Ella había escrito el texto como resultado de dos talleres de Dramaturgia que realizó en 2020 y después de charlar sobre el mundo que la llevó a ese texto me lo compartió con la consigna de leerlo sola.

Así fue; hice unas primeras lecturas, nos pusimos a charlar sobre el mundo de la obra y el desafío de llevar ese texto, colmado de imágenes bellísimas, a escena… Luisi podrá explicarlo mejor, pero hay un abismo entre un texto y su puesta. Ella tiene una pluma muy poética, de una literatura exquisita, atravesada por muchas referencias y sutilezas que tuvimos que repensar y en algunos casos exacerbar.

Después de muchas muchas charlas empezamos a pensar en el elenco de la obra; teníamos varios nombres y sus "plan b" que no fueron necesarios porque Laura, Bruno, Manu y Delfina (en ese orden fuimos charlando) se sumaron casi a ciegas, con una entrega y una generosidad que nos hizo sentir muy afortunadas.

Y en esa línea de la generosidad aparece también la propuesta de que la producción sea de Punto T/La Máscara, que nos causó un honor y una emoción enorme, y más adelante la mirada de ese equipo que terminó de decantar algunas ideas que teníamos, pero me estoy adelantando.

Con todo eso, el texto, la certeza de la producción y el elenco, en agosto de 2021 empezamos a juntarnos a ensayar. Primero a leer, crear el universo de la obra, de los personajes, y después ya sí a poner el cuerpo. En el medio hubo intermitencias por Covid, por vacaciones, por la vida misma, pero el proceso siempre siguió… desde las charlas en el grupo de WhatsApp, hasta viendo pelis, obras, imágenes de referencias.

Realmente si pienso que de esa primera charla a hoy ya pasó más de un año y medio, no lo puedo creer… Imaginar, soñar y desear tanto algo también tiene eso: propone un vínculo con el tiempo que no es del todo lineal. Y eso está buenísimo.



La comunidad tiene la oportunidad de seguir viendo artistas rafaelinos lucirse sobre los escenarios. Es grato saber que se pueden lograr cosas inmensas con trabajo y dedicación, que es lo que este equipo viene realizando ya hace mucho tiempo. El resultado podrá verse en escena, en uno de los espacios culturales y teatrales más preciados de la ciudad y con un ambiente agradable para pasar un buen rato. Tal como dice la descripción de esta obra, esta historia "busca hacer algo con los retazos que se tienen, encontrar el valor de las cosas antes de que alguien les ponga un precio".