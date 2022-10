"Muchacha con flauta" no es una obra de arte de Vermeer

La National Gallery de Washington anunció que "Muchacha con flauta", uno de los cuatro cuadros que el museo poseía de Johannes Vermeer, es en realidad obra de un colaborador de su entorno y, en consecuencia, lo ha desatribuido.

En las paredes de la National Gallery hay otros Vermeer: "La tasadora de perlas" (1665) y "Dama en amarillo escribiendo" (1665), ambas fuera de toda duda, y "Girl With the Red Hat" (Muchacha con sombrero rojo, 1668) que pasó el examen de los investigadores.

El descubrimiento, más allá del cuadro, cambia la percepción que hay sobre la obra del artista y la forma en la que pintaba. Hasta el momento, Vermeer era considerado un artista que trabajaba en solitario ante la falta de documentos que apuntaran a la existencia de un taller y de registros en el gremio sobre pupilos suyos.

Varios fueron los indicios que llevaron a sospechar de la autoría de la obra. Las fracturas en la capa superior de la pintura reflejaban que se había secado antes que la anterior, provocando grietas, algo que evidencia que el pintor en cuestión no dominaba cómo iban a reaccionar los materiales. Por otra parte, el blanco se secó además con una textura rugosa porque contenía demasiado óleo. Por último, los restos de cerdas del pincel muestran igualmente que ese autor dio brochazos y que no controlaba los instrumentos de trabajo.

El museo ya cambió en la web el texto que acompañaba a la pintura. “En otro tiempo atribuida con cautela a Johannes Vermeer, `Chica con flauta´ fue probablemente obra de un miembro de su estudio. Aunque su apariencia se relaciona estrechamente con otras del artista, espacialmente Muchacha con sombrero rojo, su calidad queda lejos de los estándares de Vermeer”, dice ahora.