Colectiveros cumplieron el primer día de huelga

De manera contundente y con una alta adhesión, este miércoles se inició un paro de 48 horas en el interior del país en demanda del cobro del aumento salarial ya acordado, convocado por la UTA (Unión Tranviaria Automotor).

La medida de fuerza -que afecta a las líneas de transporte urbano de pasajeros en el interior del país- no comprendía al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ni tampoco a las provincias de Río Negro, Chaco y La Rioja, donde se alcanzaron acuerdos con empresarios locales. En el resto del país, los choferes de colectivos iniciaron en el primer minuto del miércoles un paro de actividades que se extenderá hasta la medianoche de este jueves, ante "el fracaso de las negociaciones salariales con la federación empresaria del interior del país (FATAP)" según anunció la UTA. También, sostuvo la necesidad de que se cumpla la premisa de "igual remuneración por igual tarea" para los trabajadores del interior del país, y exigió "un mayor compromiso y participación de los gobernantes y de la cartera de Interior, que en definitiva son los que deben enfocarse en la resolución definitiva del conflicto".

En nuestra ciudad, en la jornada de ayer hubo muy poco movimiento en la Terminal de Ómnibus. "Salvo lo que eran viajes nacionales de larga distancia, que si estuvieron funcionando, el resto no trabajó, ya que el 60/70% del movimiento es todo a nivel provincial. Las empresas Güemes, Ruta 70, Ruta 13 y ETAR no trabajaron en la jornada de este miércoles", comentó Hernán Gunzinger, gerente de la terminal de nuestra ciudad, ante una consulta de este Diario.

Mientras tanto, en Córdoba, el servicio urbano de pasajeros permanecía paralizado, en Tucumán los choferes también se adhirieron a la medida, la provincia de San Luis también se encuentra sin transporte urbano e interurbano por 48 horas y la medida afecta a los transportes urbanos de la capital puntana y Villa Mercedes y los interurbanos de toda la provincia. En Jujuy, el servicio del transporte público de pasajeros se encuentra interrumpido en el marco del paro de 48 horas que determinó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), al que la seccional en la provincia adhirió bajo la misma modalidad; sin asistencia a los lugares de los trabajos.

En el caso de la ciudad de Santa Fe, la adhesión a la medida de fuerza era este miércoles total, por lo que no había servicio de colectivos tanto de corta como de media distancia. En la ciudad de Rosario también el paro se sintió con fuerza por la mañana. También en la ciudad bonaerense de Mar del Plata la medida de fuerza afecta a todas las líneas urbanas y también a los servicios de media distancia. En algunas provincias se llegaron a acuerdos particulares con los empresarios locales y el paro no se cumple, como en Río Negro, Chaco y La Rioja.

El conflicto se da en el marco de un fuerte malestar de las y los trabajadores del transporte con la situación salarial y las condiciones de trabajo. Recordemos que durante 2020 y parte de 2021 surgieron procesos de autoconvocados en distintas provincias, ante la inacción de la conducción de la UTA nacional y de muchas seccionales. Ante eso, y la inminencia de las elecciones del gremio, Roberto Fernández busca mostrarse más “decidido” a tomar medidas, que suele levantar a pocas horas de anunciadas. También hay de trasfondo una disputa por los subsidios y tarifas. Desde las empresas se busca presionar para realizar nuevos tarifazos, a pesar de que los boletos ya se acercan a los 100 pesos en muchas ciudades. Pero además quieren más subsidios, reclamo en la que son acompañadas por muchos de los gobernadores y el propio sindicato.



HABLÓ PEROTTI

Con respecto a esta medida que tomó UTA, el gobernador el gobernador santafesino Omar Perotti habló en rueda de prensa en Rosario y afirmó que “la Provincia ha cumplido perfectamente con sus obligaciones para garantizar que esos aportes se dirijan al pago de los sueldos (de los choferes)”. “Aquí hay una discusión por cuál es el esquema futuro de remuneraciones entre los trabajadores y los titulares de las empresas”, agregó. Por otra parte, aseveró: “Lo que todos los legisladores nacionales deben tener es muy alta atención en la discusión presupuestaria para tener allí el nivel de subsidios que estamos necesitando”. “Tiene que tener aportes mayores”, dijo el mandatario rafaelino.

Cabe acotar que esta medida de fuerza podría replicarse en los próximos días en caso de no llegar a un acuerdo.

Desde UTA indican que el conflicto nace de las diferencias subsidiarias entre lo que recibe Capital Federal y Buenos Aires, como principales beneficiados, y el resto de las provincias.