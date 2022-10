Los cruces para el Reducido

Ya se conoce la conformación del Reducido de la Primera Nacional para el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Belgrano, campeón del certamen, obtuvo el título y el ascenso a la máxima categoría. El Instituto del rafaelino Lucas Bovaglio y Fernando Clementz, por salir segundo, avanzó directamente a las semifinales, mientras que San Martín de Tucumán, por su parte, irá directo a cuartos de final.

Del 2° al 13°, entonces, se enfrentarán en una serie eliminatoria, que acabará en una final para definir el segundo ascenso a Primera.

Anoche, en el cierre de la 37º y última fecha, Ferro le ganó 2-0 a Almagro.



Así se jugarán los octavos de final: Estudiantes de Buenos Aires vs Chaco For Ever, All Boys vs Defensores de Belgrano, Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Morón, Almagro vs Independiente Rivadavia, Estudiantes Río Cuarto vs Riestra.