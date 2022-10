Atlético ya le bajó la persiana al 2022

Atlético de Rafaela, protagonista de una mala temporada en la que estuvo muy lejos de las expectativas de todos cerró el 2022 como lo empezó: perdiendo. Fue 2-0 con Riestra, el pasado sábado en el Monumental de barrio Alberdi. El lunes, para sumarle una pálida más al difícil año futbolístico, perdió ante 9 de Julio, en el superclásico de la ciudad, en semifinales de la Copa Santa Fe.

En lo relacionado a la actuación de la ‘Crema’ en la Primera Nacional, los números hablan por sí solos de la pésima campaña. En 36 fechas apenas pudo conseguir el 35,19% de los puntos. Finalizó con 38 unidades (sobre 108 posibles). Ganó 8 encuentros, empató 14 y terminó con 14 derrotas. Anotó 40 goles y recibió 43.

La cuenta pendiente, entre tantas que tuvo el equipo a lo largo del campeonato, estuvo en cada presentación de visitante, donde no pudo ganar y terminó siendo el peor de la clase con sólo el 14,81% de los puntos. Apenas 8 empates en 18 presentaciones en terreno ajeno.

En la conformación del plantel estuvo al frente Rubén Darío Forestello (3G, 5E y 6P), hasta la fecha 14; luego del interinato de dos juegos de Gonzalo Del Bono (2P) arrancó la era Ezequiel Medrán (5G, 9E y 6P) quien terminó dirigiendo al conjunto albiceleste en 20 cotejos.

Ante tanta pálida, lo positivo estuvo en la recuperación de la localía. La campaña la sostuvo gracias a lo ‘fuerte’ que se hizo en el Monumental de barrio Alberdi, donde consiguió 30 de los 38 puntos (el 55,56%). Principalmente en el sprint final del torneo.

Otro dato alentador estuvo en sus delanteros: Claudio Bieler y Gonzalo Lencina anotaron 13 y 11 goles, respectivamente, convirtiéndose en la delantera más goleadora del certamen.



Los resultados en Alberdi: Villa Dálmine (1-1), Gimnasia Jujuy (3-0), Temperley (1-0), Deportivo Madryn (1-1), Alvarado de Mar del Plata (4-0), Nueva Chicago (1-1), Quilmes (1-2), Ferro Carril Oeste (0-1), Sacachispas (1-1), Agropecuario (2-2), San Martín de Tucumán (1-1), Brown de Adrogué (1-0), Guillermo Brown (4-1), Estudiantes Buenos Aires (1-2), San Martín de San Juan (3-0), San Telmo (2-1), All Boys (4-1) y Deportivo Riestra (0-2).



Los resultados de visitante: Belgrano (0-1), Almirante Brown (0-1), Flandria (1-2), Deportivo Morón (0-2), Estudiantes Río Cuarto (0-0), Almagro (1-3), Dep. Maipú (0-0), Independiente Rivadavia Mendoza (0-1), Mitre de Santiago el Estero (2-2), Instituto de Córdoba (0-0), Tristán Suárez (0-4), Defensores de Belgrano (1-1), Chacarita (1-3), Santamarina de Tandil (1-3), Atlanta (0-0), Chaco For Ever (0-1), Gimnasia de Mendoza (1-1), Atlético Güemes de Santiago del Estero (1-1).