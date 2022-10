El Presidente inauguró un hospital en Neuquén

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer el acto de inauguración del hospital de mediana complejidad, Doctor Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, en el que destacó la intervención del Estado en el desarrollo de obras públicas.

"Si quieren ver al Estado presente, miren a la izquierda", expresó el Presidente junto al gobernador Omar Gutiérrez, quien le agradeció la tarea como mandatario.

De cara al palco, y junto al ministro Gabriel Katopodis (Obras Públicas), el jefe de Estado admitió que el inicio de la construcción del hospital se gestó bajo la presidencia de Mauricio Macri, aunque reiteró que al asumir en 2019 la obra estaba paralizada al igual que el 70% de las planificadas en el país.

"En realidad, nosotros no empezamos esta obra, se empezó en el gobierno anterior. Es cierto que como el resto de las obras públicas, estaba paralizada. Nosotros recibimos un Estado donde el 70% de las obras públicas estaban paralizadas, y las deudas con los que prestaban sus servicios llegaban a 40.000 millones pesos. Con prescindencia de quién lo inició, estoy feliz de terminarla", afirmó.

En la misma línea, denunció que tras la pandemia de Covid-19 el sistema de salud "estaba diezmado" en referencia a la decisión de Cambiemos de reducir el rango de Ministerio de Salud a Secretaría.

"Trabajamos codo a codo con todos los gobernadores para ver cómo enfrentábamos el problema", contó el Presidente y agradeció el trabajo del personal de salud del país.

En coordinación con Katopodis, el Gobierno impulsó 280 obras dedicadas a la materia, y según explicó el Presidente, significó "una inversión de 45.000 millones en todo el país, con prescindencia de quién gobierne y de ideologías".

"Donde hay un derecho, hay una obligación de ir en socorro a ese derecho", resaltó el mandatario nacional. al tiempo que subrayó la necesidad de "unir esfuerzos", y destacó la permanencia de los pueblos que "perduran" en el tiempo.

"Si nos une un objetivo común y todos tiramos para el mismo lado, las cosas son más fáciles. Los que estamos en los Gobiernos estamos coyunturalmente en el tiempo de la historia, lo que no está son los pueblos, los pueblos perduran y permanecen, y no podemos darnos el lujo de estar enfrentados y postergándolos", manifestó ante la presencia de una delegación de representantes de la comunidad mapuche.

Por último, el Presidente pidió apostar a la construcción conjunta y concluyó: "Soy el más federal de los porteños. Cumplí mi palabra de distribuir los ingresos al interior de la Patria. No es un Presidente ni un gobernador, es la decisión de todos como sociedad. Apostemos a la construcción conjunta, todos somos necesarios y nadie sobra. Apostemos que vamos a seguir dándole mejores condiciones de vida a los argentinos que al fin de cuenta es para lo que llegamos al Gobierno".