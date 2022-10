Finalizó el curso de “Asesora de ventas”

El programa Santa Fe Capacita tiene como objetivos lograr el fortalecimiento de la trayectoria formativa, mejorar las condiciones en que se realiza el trabajo, la adquisición de competencias laborales, el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades útiles para desempeñarse en espacios laborales.

Además, intenta promover la articulación y cooperación entre los sectores público y privado con el propósito de avanzar en los objetivos planteados en cada una de las líneas de acción y brindar respuestas concretas y eficientes a las diversas problemáticas que se pudieren presentar, especialmente aquellas que afecten a determinados grupos con dificultades de acceso al mercado laboral.

En este marco, este martes, finalizó una de las 20 capacitaciones que este programa provincial tiene en marcha en la ciudad.

Al respecto, el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia destacó: “Hoy finalizamos un nuevo curso de Santa Fe Capacita. Uno de los 20 cursos que gestionamos ante la Provincia para la ciudad, en concordancia con el pedido de los comercios y empresas de Rafaela. El perfil de asesor y asesora de ventas es muy necesitado. Allí nos pareció fundamental acompañar con herramientas para que puedan desenvolverse en el ámbito laboral”.

“Las escuchamos a cada una de ellas y los cambios y mejoras que pudieron lograr en estos casi tres meses y medio. Nos sentimos orgullosos de poder acompañar estas formaciones y seguimos trabajando en ese sentido”; agregó Ruggia.



SEGURIDAD

Sobre el curso, Gisela, quien fue participante, contó: “Aprendí a trabajar en equipo, confiar en mí misma y estar más segura de lo que puedo dar yo”. Luego, Antonela explicó que “me siento súper agradecida con este curso. Nos sirvió muchísimo a todas. Pudimos aprender sobre la seguridad, la empatía, la confianza y más. Nos servirá para progresar como personas”.

Por último, Leticia, docente del curso, manifestó: “Cuando me convocaron para el curso y me comentaron las expectativas, me pareció una combinación muy buena para poner en juego capacidades y conocimientos. Fueron todas mujeres, lo cual me pareció interesante. El grupo fue comprometido y respondieron a todas las actividades. Puedo decir que aprendimos no solo la parte técnica sino también sobre comunicación. Quiero destacar la función de la tutora, lo cual fue fundamental para conmigo y las chicas”.