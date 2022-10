Paro de 48 horas de micros de corta y media distancia

La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández, ratificó el paro de 48 horas de este miércoles y el jueves en el interior del país en demanda del cobro del aumento salarial ya acordado, informó el gremio. El sindicalista confirmó en un comunicado que los trabajadores paralizarán durante dos días las tareas ante "el fracaso de las negociaciones salariales con la Federación empresaria del interior del país (Fatap)" en la cartera laboral de la Avenida Callao 114.

La medida alcanza los servicios de micros de corta y media distancia que comunican Rafaela con Ceres, Sunchales, Rosario, Esperanza o Santa Fe entre otras localidades de la Provincia, por lo que el impacto se observará en la estación Terminal de Ómnibus. Por caso, las empresas San Cristóbal, Nece y El Cóndor informaron que sus coches no circularán durante el paro. De todos modos, los colectivos de recorridos nacionales atravesarán la ciudad normalmente.

El paro no tendrá impacto en el transporte público de pasajeros de Rafaela, ya que el servicio que se presta a través de los minibuses locales es de carácter municipal. Pero en las ciudades de Santa Fe y Rosario, donde el transporte urbano de pasajes está concesionado, no habrá servicio.

"La huelga de 48 horas se cumplirá mañana (por el miércoles) y el jueves luego del fracaso de las negociaciones salariales con las empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior, y comenzará esta medianoche", aseguró el dirigente. Fernández sostuvo que el gremio agotó todas las instancias de negociación previas para "no perjudicar a los 9 millones de usuarios que a diario utilizan los servicios", aunque afirmó que los empresarios "niegan el acuerdo y no abonan el aumento".

"La UTA luchará por la efectivización de la mejora salarial a los trabajadores del interior y adoptó por ello medidas de acción gremial. El sindicato exige el cumplimiento del acuerdo, de la misma manera que realizó en su momento gestiones estatales para consensuar el incremento de los haberes para el personal del AMBA", detalló el sindicalista.

También sostuvo la necesidad de que se cumpla la premisa de "igual remuneración por igual tarea" para los trabajadores del interior del país, y exigió "un mayor compromiso y participación de los gobernantes y de la cartera de Interior, que en definitiva son los que deben enfocarse en la resolución definitiva del conflicto", concluyó Fernández.

El secretario de Prensa nacional del sindicato, Mario Calegari, aclaró que la huelga general no se cumplirá en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en tanto el gremio sostuvo la semana anterior en otro documento que "los trabajadores están en el medio de una disputa entre los gobiernos provinciales y el Estado nacional sobre quién se debe hacer cargo del último acuerdo salarial paritario", por lo que ratificó la huelga general.



DEBATE POR LOS

SUBSIDIOS AL INTERIOR

El paro de colectivos de UTA en el interior fue parte de la presentación que efectuó el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, ayer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En este 2022, la distribución de los subsidios al sistema de micros favorece claramente a los que desarrollan sus actividades en el AMBA, que se quedan con el 70 por ciento de los fondos contra el 30% que llegan a las empresas del interior del país. El planteo derivó en el primer semestre de este año en la presentación de más de una decena de proyectos por parte de legisladores del interior en busca de equiparar el reparto de los recursos.

En este marco, Guerrera señaló que el Presupuesto 2023 anticipa 66.000 millones para el interior, es decir el 39%, y 104.000 millones para el AMBA (61%), lo que derivó en reproches de diputados del interior que insisten en que los fondos se distribuyan en partes iguales.

El titular de la cartera de Transporte precisó que para el AMBA habrá “una caída de 125 mil millones a 104 mil millones” en los subsidios, la cual repercutirá en un aumento de tarifas. Al mismo tiempo, destacó que desde “2019 a lo proyectado para 2023, hubo una suba de 991%” en la partida de subsidios para el interior del país, donde precisó que se pasó de $ 6.051 millones hace 4 años a $ 66 mil millones”.



RAFAELA, MINIBUSES

Y TERMINAL

El debate en torno a los subsidios para el transporte del interior tuvo especial interés en la Municipalidad de Rafaela, que recibe unos 7 millones de pesos mensuales desde la Nación para financiar el funcionamiento de los minibuses. De todos modos, el transporte público de pasajeros de la ciudad es deficitario, ya que requiere no solo de los subsidios nacionales sino también de aportes del Gobierno provincial y del Municipio para sostenerse.

Otro dato puntual de la exposición de Guerrera en el Congreso es que se prevé una inversión de 11.500 millones de pesos para financiar entre otros proyectos la modernización de 41 terminales de ómnibus en 11 provincias. Muchos se preguntaron si el proyecto de Rafaela aún figura en ese presupuesto: hace más de un año el Municipio firmó un convenio con el Ministerio de Transporte para solventar un proyecto de reconversión y mantenimiento de la terminal local por más de 100 millones de pesos. Pero no hubo mayores avances que en los papeles.