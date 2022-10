Amenaza mafiosa a los medios de Rosario: "vamos a matar a periodistas"

Un cartel con una amenaza de muerte hacia periodistas escrita a mano en una tela y firmado con la frase "con la mafia no se jode" fue dejado este martes en la sede del canal de noticias Telefe-Rosario, en la costanera sur de esa ciudad santafesina. La intimidación fue repudiada por el Sindicato de Prensa local, que la calificó como "gravísima" y pidió que sea investigada, a la vez que se generaron repercusiones políticas y de instituciones de la prensa, como ADEPA, que se solidarizaron con los trabajadores del sector y reclamaron la urgente actuación de la justicia y de las fuerzas de seguridad.

"A todos los medios de Rosario. Dejen ensuciar y condenar a los pibes con la lengua que vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con el noba" (sic), expresa el cartel escrito en un trozo de tela blanca con letras color rojo que apareció en la mañana del martes frente de las instalaciones de la sede de Telefe-Rosario, ubicada sobre la avenida Belgrano al 1.000.

"Es un hecho gravísimo que nos preocupa y mucho en un contexto de inseguridad que se vive en Rosario, donde los periodistas no pueden entrar a los barrios por la narcodelincuencia", aseguró el secretario General del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona.

En declaraciones a la prensa local, el gremialista dijo que el sindicato radicó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal "para que se investigue" y dijo que ya se pidió una audiencia al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para que a través del Ministerio de Seguridad "se actúe con celeridad y evitar que esto escale". "La intimidación no se puede dejar pasar. Es un intento por silenciar, disciplinar", consideró Carmona tras reunirse con la fiscal Regional, María Eugenia Iribarren.

Frente a este hecho, el gobernador Omar Perotti se comunicó con el SPR y, en el día de hoy se llevará a cabo una reunión con el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi.

En tanto, fuentes judiciales indicaron que el caso quedó en manos del fiscal de la Unidad Especial de Flagrancia, Federico Rébola, quien ordenó una serie de medidas, entre ellas el relevamiento de las cámaras de seguridad de zona que apuntan a identificar a los autores.

El cartel apareció colgado en una de las rejas que rodea el predio donde funciona el canal televisivo, ubicado en la zona de la costanera sur de Rosario.

El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, fue el encargado de repudiar la amenaza en representación del Gobierno provincial. "Desde la provincia el gobernador Omar Perotti y todo el Ejecutivo repudia esta amenaza, que es contra el periodismo y contra toda la sociedad" subrayó el funcionario. "El periodismo necesita ejercer su trabajo sin miedo. La lucha contra el narcotráfico es total. Las palabras no alcanzan y nuestra obligación es seguir trabajando hasta dar con los responsables de estos hechos", agregó.

Corach expresó que "los efectivos policiales recorren la zona investigando quiénes pueden ser los que realizaron esta amenaza, tanto los autores materiales como los intelectuales. Los efectivos ponen todo el material que relevan en manos del fiscal Federico Rébola". Asimismo, consideró que "nuestro compromiso desde la provincia y nuestro trabajo es agotar las instancias para esclarecer éste y otros hechos de inseguridad, y dar con los que perpetraron este atentado contra la libertad de expresión, no sólo esclarecer esta situación sino todos los que se produjeron".

La amenaza mereció también la condena del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, así como de legisladores provinciales, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el intendente Pablo Javkin y la presentación de un proyecto de repudio en el Concejo Municipal de Rosario.

En el caso de Javkin, pidió que “controlen las cárceles de una vez” porque, dijo, “es insoportable la facilidad con la que desde adentro de un penal se amenaza a una ciudad”.

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó respecto a la grave amenaza a medios y periodistas rosarinos por parte de bandas de narcotraficantes que operan en esa ciudad. "Lo sucedido en las instalaciones de Telefe Rosario debe comprometer a todos los poderes del Estado nacional y de la Provincia de Santa Fe en la defensa de la libertad de expresión y en la efectiva protección a medios y periodistas", sostiene el comunicado.

Por el lado del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, manifestó el "repudio de las amenazas recibidas en las últimas horas por los/as periodistas de la ciudad de Rosario" y se solidarizó "con cada uno de los/as trabajadores/as de prensa por esta situación y exige con urgencia que el gobernador Omar Perotti tome las medidas adecuadas para brindar las garantías necesarias para el desarrollo de la labor periodística".

"Los criminales siguen corriendo los límites ante el retroceso del Estado en la lucha contra las mafias. El gobierno de la provincia de Santa Fe debe actuar de inmediato para dar un mensaje contundente ante esta nueva amenaza que significa una escalada en la violencia que vive nuestra provincia. El gobernador Omar Perotti debe expresarse al respecto y como máxima autoridad provincial elegida por los/as santafesinos/as tiene que tomar las decisiones que logren el esclarecimiento inmediato del hecho, llevar a los responsables a la Justicia y garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación en Rosario y en toda la provincia", planteó el radicalismo.