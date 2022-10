Barrio Garay transita una larga e incierta espera por contar con una sede vecinal

Quién diría que el vasco Juan de Garay, fundador en el lejano siglo 16 de las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe entre otras, tendría un barrio en su honor en Rafaela. Dicen los manuales de historia que "Juan de Garay fue un hidalgo, explorador, conquistador y gobernante colonial español que tuvo un importante papel en la organización de Sudamérica. No está muy claro ni el año de su nacimiento ni el lugar, pero más allá de las controversias se acordó establecer que llegó al mundo en 1528 en Orduña (Vizcaya) o en Villalba de Losa (Burgos) y que murió en las costas de la provincia de Buenos Aires, quizás en la actual Baradero o San Pedro, en 1528, luego que su campamento fue atacado por indígenas querandíes (aunque tampoco hay unanimidad al respecto, pues también podrían haber sido indios minuanes).

En cuanto a la ciudad de Santa Fe, fue fundada por Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573 en el área de la actual Cayastá. Sin embargo, por los conflictos con los indígenas y las inundaciones, fue relocalizada a partir de 1651 a su actual ubicación, en una reconstrucción que demandó más de una década de trabajo y respetó la estructura y disposición de su antiguo modelo en torno a la plaza principal, el Cabildo, y las Iglesias de San Francisco y Santo Domingo.

Como en la vida de Garay las fechas suelen ser difusas, en el caso del barrio de Rafaela designado en su homenaje no tiene una fecha precisa de conformación, pero se estima que fue a mediados de la década del 60. Se afirma que fue el barrio número 18 de la ciudad, que actualmente cuenta con más de 40, y que en 1965 ya había registros de actividad de la comisión Vecinal.

Barrio Juan de Garay comprende 40 manzanas ubicadas entre las avenidas Luis Fanti al sur y Suipacha al este, bulevar Roca al norte, la ruta 34 (avenida Angela de la Casa) al oeste.

Cada 12 de octubre, que antes conmemoraba el Día de la Raza pero ahora es el Día de la Diversidad Cultural al recordar la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492, el barrio Garay celebra su festejo barrial. En principio, este sector que acostumbraba a fiestas importantes en los canteros de avenida Suipacha proyecta un encuentro menos ambicioso en la Plazoleta Mario Vecchioli -donde en 2019 se renovaron las veredas- el próximo 23 de octubre.

Desde que la Municipalidad de Rafaela redujo el respaldo -es decir, el presupuesto- para los festejos populares en los barrios, las vecinales deben resignarse a llevar a cabo encuentros más modestos.

Otro tema pendiente en el barrio Garay se vincula a la sede de la Comisión Vecinal, que comenzó a construirse en julio de 2017 en el terreno ubicado en José Martí al 470 en etapas, pero cinco años después aún no tiene el techo.

En enero de este año se informó que avanzaba la obra. Pero resta la última etapa para la finalización mientras la Vecinal debe reunirse en casas particulares y los vecinos no tienen a su disposición los talleres culturales que se ofrecen en otros barrios. Como en la vida de hidalgo explorador Juan de Garay, en la que las fechas son difusas, no hay plazos para la terminación del edificio de la Vecinal del barrio que lo recuerda en Rafaela.