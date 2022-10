Murió Angela Lansbury

Es otro día de luto para Hollywood. Otra estrella de la Edad Dorada de la industria se ha ido. Es el caso de Angela Lansbury, actriz mejor recordada por la serie de televisión La Reportera del Crimen (Murder, She Wrote) y, por los más jóvenes, como la voz en inglés de la señora Potts en la animación La Bella y La Bestia - 93%, y cuya muerte ha sido confirmada, lamentablemente, publicó Tomatazoscom

De acuerdo con Variety, familiares de la actriz Angela Lansbury informaron sobre el fallecimiento de la intérprete que estaba a días de cumplir 97 años. Ella recibió múltiples reconocimientos a su carrera tanto en teatro, como cine y televisión. De hecho, mantiene el récord por el mayor número de nominaciones a los premios Emmy con un total de 12 por la serie La Reportera del crimen.

En caso de que no llegaran a conocerla, La reportera del crimen, fue una aclamada serie de televisión de mediados de los años ochenta en los que Lansbury interpretó a Jessica, una mujer que se convierte en una exitosa novelista de crímenes tras la muerte de su esposo y quien también resuelve casos. El título fue un estelar de la cadena CBS y la protagonista siempre fue muy clara en su cariño por el formato televisivo pese a ser una estrella de la pantalla grande.

En el cine, es mejor recordada por haber conseguido tres nominaciones a los premios Óscar como Mejor actriz de Reparto. La primera de ellas fue en su primer papel en el medio en Gaslight, de George Cukor, sobre una mujer que es lentamente manipulada por su esposo para creer que está perdiendo la razón. El legendario cineasta siempre destacó el gran talento de Lansbury.

La siguiente fue unos años después por The Picture of Dorian Gray - 91%, adaptación del clásico de Oscar Wilde también en esa misma categoría. Y la tercera fue por el papel de la madre del soldado lavado del cerebro en el también clásico El embajador del miedo, un thriller psicológico sobre la Guerra de Corea.

Otro papel entrañable que la siguió fue como la señora Potts, la adorable olla de café en La Bella y La Bestia - 93%, la animación de Disney de 1991, para el que volvió en un par de ocasiones más. En el teatro, Lansbury una vez más fue tremendamente exitosa. Allí recibió siete premios Tony, el máximo honor del arte escénico estadounidense.

Lansbury continuó trabajando hasta sus últimos años. Su último papel en cine será en la próxima Glass Onion: un misterio de Entre Navajas y Secretos, secuela del murder mystery de Rian Johnson en el que tuvo una aparición como ella misma muy probablemente en honor a su famosa y ya mencionada serie. El filme llegará a Netflix antes de concluir el año. Descanse en paz.