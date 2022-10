Hoy se estrena en Next "Punto de Encuentro"

Se trata de un “Punto de Encuentro” que tiene como protagonistas a estudiantes de diferentes carreras de UCES y a jóvenes profesionales o emprendedores de la ciudad. Santiago Ronco, alumno de segundo año de Comunicación Social es el conductor invitado y con él conversarán y relacionarán el estudio universitario con el quehacer en el medio de trabajo.

Integran el proyecto alumnos del Taller de Televisión de tercer año de la carrera de Comunicación Social, Rocío Cerdá en graf, Macarena Daniele en cámara y dirección general, Valentina Fernández en redes y asistencia general, Manuel Grana en grúa, Matías Mendoza en sonido, Martina Perazzo en dirección de piso, mientras que Sebastián Brega colaboró en el cierre musical. Los alumnos del Taller de TV desarrollan sus clases de manera teórica en el espacio áulico, pero también se vivencia la experiencia práctica real en el canal de TV.

El proceso de estudio para la creación de los programas de televisión, implica la búsqueda de un tema, la investigación y la puesta en escena, para lograr producciones audiovisuales de 30 minutos que son grabadas y transmitidas por la señal de Next TV, en el marco de un convenio que se celebra con la universidad.

En la conferencia de prensa que se brindó ayer en sede de UCES Centro, el secretario Académico de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Rafaela, Héctor Sierra, comentó: “Esto posibilita que nuestros alumnos de la carrera de Comunicación Social, puedan tener una experiencia que siempre es muy enriquecedora; trabajar en el desarrollo de un programa periodístico, cumpliendo con los roles de periodista, producción… El hecho de que puedan hacer una experiencia completa, no simulada, es muy valiosa”.

Patricia Andretich, a cargo del Taller de Televisión, dijo: “Los estudiantes son realmente los hacedores de todo el proyecto. Desde la cátedra, por supuesto, se los acompaña; pero ellos son los verdaderos protagonistas”.

Como integrante del proyecto, la alumna Macarena Daniele expresó: “Es importante destacar el trabajo en equipo. Por ejemplo, en esta etapa previa tuvimos que ponernos de acuerdo, desarrollar algo juntos para poder obtener el resultado final. Fue enriquecedora la experiencia de llegar al canal y hacer palpable todo eso previo que habíamos pensado juntos”. Martina Perazzo sumó: “Fue muy lindo poder ver el detrás, ver cómo funciona, cómo se arma, cuánto tiempo lleva, cómo coordinar. Pensar en este "punto de encuentro", no solo entre estudiantes sino también en la gente que lo va a ver, que puedan sentirse parte. Esperamos que nos acompañen y que les guste el trabajo que hicimos”.

A partir de hoy, y durante los próximos miércoles de octubre y de noviembre, a las 21:30 se estrenarán los programas, que se suman a la grilla de NEXT TV.

Los programas podrán ser vistos también por el canal de YouTube Punto de encuentro (t.ly/HCDgs).

Para conocer más sobre esta iniciativa y su programación: @puntodeencuentro.2022 en Instagram.