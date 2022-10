Un ex futbolista rafaelino en pareja con Alina Moine

Los portales de chimentos del espectáculo nacionales tuvieron en las últimas horas menciones que vinculan a un ex futbolista rafaelino como la nueva pareja de la reconocida periodista deportiva, Alina Moine. Se trata de Federico Giuliani, quien hace un par de años también fue noticia en el mundo del espectáculo nacional por su relación con Candelaria Tinelli, una de las hijas del conductor Marcelo Tinelli.

Según la página Chusmeteando, la pareja se "estaría conociendo" aunque la conductora de SportsCenter Night (ESPN) -que en varias oportunidades fue vinculada al entrenador de River, Marcelo Gallardo- no confirmó el amorío. De acuerdo a lo que publicaron en el Instagram, Federico fue el invitado especial en el cumpleaños de Alina Moine y el intercambio de likes en sus redes lo haría evidente.

Fede fue pareja de la hija de Marcelo Tinelli durante un breve período antes del comienzo de la cuarentena estricta en 2020. Federico es amigo de Lisandro López (el defensor ex Boca Juniors, con quien jugó en Arsenal), cuñado de Cande.

Recordemos que Giuliani como juvenil jugó en Ben Hur, luego en Atlético de Rafaela, Arsenal, nuevamente Ben Hur, 9 de Julio, entre otros clubes del interior, además de tener un paso también en el ascenso italiano. Ya desde hace algunas temporadas colgó los botines pero sigue relacionado con el fútbol profesional.

Actualmente trabaja en San Lorenzo de Almagro, en el Departamento de Captación de Futbolistas. Según medios porteños, por ejemplo fue uno de quienes analizó y recomendó la llegada de Andrés Vombergar, una de las incorporaciones que tuvo algunos goles importantes en este torneo de la Liga Profesional.