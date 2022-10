Independiente y Atlético en el "Loly Barbagallo"

Se desarrolló este fin de semana el tradicional torneo Loly Barbagallo organizado por Independiente de Rafaela, para las categorías U15 y U16, el cual fue presenciado por una buena cantidad de público. Participaron del certamen el anfitrión, Atlético, Ben Hur, Peñarol, 9 de Julio, Brown de San Vicente, Macabi de Santa Fe y Sp. Villa Minetti.

En esta oportunidad el título en U15 fue para el CAI, que le ganó en la final a Ben Hur por 52 a 31. En tanto, en U16 fue campeón Atlético de Rafaela, que en el partido decisivo se impuso ante el local Independiente por 42 a 31.



CRUCES DE COPA SANTA FE

Atlético Ceres Unión derrotó en la noche del domingo a Brown de San Vicente por 77 a 66 y se quedó con el último pasaje reservado para los octavos de final de la Copa Santa Fe luego de cerrar 2 a 1 la serie. El elenco ceresino dirigido por Marcelo Miretti pasó a ser el peor clasificado de los elencos que atravesaron la reclasificación, por lo que se medirá en octavos de final desde el viernes con Gimnasia de Santa Fe, el número 1 de la general.

También desde el viernes Argentino de Firmat (4) se medirá con Banco (13), Platense de Reconquista (3) frente a Firmat (14) y Unión de Sunchales (2) con Alma Juniors de Esperanza (15). En cuartos ya estaba previsto que se midan Atlético Tostado (5) vs. Atlético Rafaela (12), Huracán de San Javier (6) vs. Atlético San Jorge (11), Rivadavia Juniors de Santa Fe (7) vs. San Lorenzo de Tostado (10) y Atlético Sastre (8) vs. Atlético María Juana (9).

En tanto, el 20 de octubre iniciará su participación Libertad de Sunchales enfrentando a Sportivo Las Parejas de visitante. Cinco días después jugarán en el Hogar de los Tigres.