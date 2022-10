Cuenta regresiva en marcha para el Regional

Se viene el comienzo del Regional Amateur el domingo y una vorágine de partidos en el marco de las zonas 5 y 6 de la Región Litoral Sur. Por el primero de los grupos, jugarán Sportivo Norte ante Argentino Quilmes (a las 15) y Ferrocarril del Estado frente a Libertad de Sunchales (16), mientras que por la Zona 6, Ben Hur y 9 de Julio se medirán a las 19.30.

Recordemos que por disposición del Consejo Federal el torneo se disputará sin público visitante, a priori un dolor de cabeza para los dirigentes de los clubes que esperaban tener un ingreso de dinero asegurado en la primera fase donde son encuentros entre equipos de una misma ciudad, mientras que para la policía aparece como un cierto alivio al descomprimir en parte los operativos de seguridad. Por eso mismo los tres cotejos se jugarán el mismo día, ya que en caso contrario seguramente se hubiera exigido adelantar alguno de los encuentros.

En cuanto a lo deportivo, dentro de los representantes de la Liga Rafaelina hubo instituciones que se movieron mucho más que otras en el mercado. Igualmente no hay que descartar en estas próximas horas, por ejemplo luego de asegurada la permanencia de Unión de Sunchales en el Federal A, se produzcan más novedades.

A continuación hacemos un repaso:



ZONA 5

Argentino Quilmes: el equipo dirigido por Hugo Togni hasta aquí solamente sumó al experimentado volante central Maximiliano Zbrun. Pero posiblemente sobre el cierre del libro de pases se sume algún futbolista más.

Sportivo Norte: la escuadra de Carlos Trullet sumó al arquero Luciano Alderete (Libertad), el defensor Luis Ybáñez (ex Libertad y Ben Hur), los marcadores de punta Valentín Corvalán (Juventud de Gualeguaychú) y Mauro Cardozo; el volante central Manuel Sánchez (volvió al Club), el volante ofensivo Ignacio Ynfante (ex Ben Hur y Quilmes), y los delanteros Nahuel Vera (ex Ben Hur, Libertad y 9 de Julio), Facundo Vargas (ex 9 de Julio, Peñarol y Ramona), Jair Triverio (ex Libertad) y anoche se confirmó a Denis Stracqualursi, luego de su paso por Unión. Está por volver el defensor Ezequiel Gnemmi, que igualmente jugó esta temporada en el Bicho Verde.

Ferrocarril del Estado: el elenco a cargo de Oscar Born tendrá la continuidad del defensor Martín Zbrun, que en principio se había retirado hace algunos meses. Asimismo, llega el juvenil lateral derecho de Atlético Bruno Riberi, el volante central Velázquez (Dep. Ramona), el delantero Lucas Volken (Dep. Ramona), y regresan los juveniles Agustín Torres (defensor que estuvo en Talleres de Córdoba) y Eduardo Murúa (delantero que pasó brevemente por Atlético de Rafaela).

Libertad: el arquero Adelquis Ruffini tendrá su tercera etapa en el Club. Viene de atajar en Provincial de Salto Grande, donde disputó la Liga Totorense de fútbol. A sus 39 años, se suma a Francesco Toldo, Ezequiel Saavedra, Matias Tejeda y Gonzalo Hansen como las incorporaciones aurinegras para el Torneo Regional Amateur.



ZONA 6

Ben Hur: lo que venía trascendiendo se confirmó oficialmente este martes. El arquero Gonzalo González y el enganche Germán Mayenfisch serán jugadores de la BH en el Regional Amateur, luego de asegurar la permanencia de Unión de Sunchales en el Federal A. El guardavalla chaqueño de 34 años sumó su primer entrenamiento en la BH. También pasó por Atlético Policial de Catamarca, 9 de Julio de Morteros, Villa Mitre de Bahía Blanca y Chaco For Ever.

Por su parte, el santafesino fue el jugador más destacado del Bicho Verde en el Federal con 8 goles. En su primer paso por el Lobo, el volante de 29 años integró el plantel que disputó el Torneo Regional 2021 que estuvo muy cerca de lograr el ascenso. Mayenfisch se inició futbolísticamente en Sportivo Guadalupe de Santa Fe. También formó parte de las divisiones formativas de la Academia Jorge Griffa y en Colón de Santa Fe, donde llegó a formar parte de División Reserva. Luego cuenta con pasos por, Argentino de Franck, El Linqueño, Gimnasia y Tiro de Salta, San Jorge de Tucumán, Mandiyú de Corrientes, Motagua de Honduras y Juventud Universitario de San Luis.

Anteriormente, el elenco dirigido por Maximiliano Barbero sumó a Diego López, Joaquín Castellano (regresó de Unión de Santa Fe), Alejandro Reyna, Cristian Barco, Brian Parada y Diego Jara.

9 de Julio: en plena efervescencia por el triunfo ante Atlético y clasificación a la final de la Copa Santa Fe, el entrenador Marcelo Werlen y la dirigencia están completando el plantel para el Regional. Este martes se confirmó el arribo del arquero Martín Segundo Cejas, cordobés de 24 años que realizó inferiores en Rosario Central y Talleres, y viene de integrar el plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la Primera Nacional. El entrenador espera de aquí al jueves, además, un defensor, un volante y un delantero.

Recordemos que ya hace varias semanas llegaron Maximiliano Ibáñez, Brian Peralta y Lautaro Ocampo.