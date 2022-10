Anuncian cambios en el dólar tarjetas

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Con el objetivo de "cuidar reservas para la producción y generación de empleo", el Gobierno aumentará la carga tributaria sobre el dólar turista, que afecta a los consumos con tarjeta de crédito y débito en moneda extranjera, viajes al exterior, bienes de lujo, recitales y actividades deportivas para nuevas compras y contrataciones efectuadas a partir de hoy.

Será para aquellos que consuman más de US$ 300 mensuales y no incluye los gastos en plataformas digitales.

De esta forma se crean tres nuevas categorías en el dólar tarjeta:

Por un lado, para los consumos en dólares con tarjetas de crédito y débito superiores a US$ 300 mensuales, pasajes al exterior y paquetes turísticos se establece una percepción adicional a cuenta de bienes personales del 25% con lo que, el valor estimado por dólar terminará siendo de aproximadamente $ 314.

Considerando un tipo de cambio Banco Nación de $157, el Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales (45%) más la nueva percepción a cuenta de bienes personales (25%) el valor de la operación por dólar es de $ 314.

Para compras en el exterior de bienes de lujo o suntuarios se aplicará la percepción del Impuesto PAIS (30%), que antes no se consideraba, la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales (45%), más la nueva percepción a cuenta de bienes personales (25%).

Se consideran bienes de lujo a los automóviles y motos de alta gama, jets privados, pequeños aviones, embarcaciones de uso recreativo, bebidas alcohólicas premium, relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas. Este tipo de cambio fija un dólar de $ 314.

En tanto, para servicios contratados en el exterior de recreaciones y actividades artísticas (recitales, actividades deportivas, entre otros gastos de esparcimiento): al tipo de cambio oficial se le sumará el impuesto país (30%), arrojando un dólar estimado de $ 204.

Todas las cotizaciones están sujetas al tipo de cambio oficial, por lo que en el caso de elevar el valor del dólar oficial por ejemplo de $140 a $200, no haría falta aumentar el impuesto país ni la percepción de Ganancias o Bienes Personales ya que todos los nuevos tipos de cambio se incrementarían de manera proporcional.

Estos cambios se establecieron porque el Gobierno busca desalentar la salida de divisas por cada segmento, en medio de la escasez de reservas y anticipándose a una demanda mayor por el Mundial de Qatar y la temporada de verano.

La intención oficial es destinar los dólares disponibles para el segmento productivo y reducir aquellos destinados al ocio. "Se tuvieron en cuenta las solicitudes y reclamos de cámaras empresarias y sectores productivos", aseguraron fuentes cercanas a la AFIP.

Lo que preocupa es que la fuga de divisas originadas en el turismo es cada vez mayor, poniendo en riesgo la meta de reservas.

De hecho, el turismo emisivo, según un informe del INDEC, se triplicó en los primeros siete meses de 2022 respecto del mismo período del año pasado.

Esa disposición afectaría a unas 200.000 personas, según estadísticas de gastos del mes de agosto efectuadas por el ente recaudador, equivalente a un 7% de los gastos en moneda extranjera.

De acuerdo con lo informado, no incluiría a suscripciones actuales pactadas en pesos de Netflix, Spotify y demás plataformas, aunque sí impactaría en los nuevos clientes.

Para los consumos en dólares con tarjetas de crédito y débito de hasta USD 300 mensuales no se producirán modificaciones.

Considerando el tipo de cambio oficial del Banco Nación, se sumaría el Impuesto PAIS (30%) y la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales (45%), arrojando un valor estimado de $275.