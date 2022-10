Avanza la obra de ampliación del Centro Ciudad de Rafaela

En el marco de una recorrida por la obra que se está desarrollando en el Centro Ciudad de Rafaela, los secretarios de Cultura, Claudio Steppfer, y de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, estuvieron con Virginia Tessio, presidenta de dicha entidad, y con integrantes de la Comisión Directiva.

Al respecto, Virginia Tessio detalló que esta sala que se está renovando “tiene unos 140 m2 aproximadamente, porque se han volteado paredes de otras dependencias, se cambiaron todos los techos, se hicieron todos los desagües, se picaron los revoques antiguos, se hicieron los nuevos, se está terminando de levantar el piso, que sería el hormigonado, y el ferrocementado. La etapa siguiente es el cielorraso, y después vendrá la instalación eléctrica”.

En cuanto al nuevo uso que tendrá el lugar, Tessio indicó que “esta es una sala que ya nosotros utilizábamos como sala alternativa de ensayos, para funciones de teatros, para espectáculos musicales, para conferencias. Solo que ahora va a tener una capacidad mucho mayor, para 150 personas. Técnicamente, va a estar provista de otro modo, muy bien provista cuando terminemos. Va a tener otras dependencias aledañas, como depósitos, baños, camarines. El proyecto es muy amplio, muy ambicioso, pero lo importante es que estamos trabajando, que no hemos detenido esa voluntad de trabajo, y seguimos adelante”.



PATRIMONIO DE LA CIUDAD

Hace tan solo unos días se conmemoró el Día Nacional de Patrimonio Natural y Cultural Argentino y la presidenta del Centro Ciudad de Rafaela extendió un agradecimiento “a todos los que colaboran con nosotros. Hay un equipo de trabajo integrado por gente del teatro y empresarios que se sumaron voluntariamente. Muchísima gente y empresas particulares están aportando dinero. También lo ha hecho el Estado municipal. Ha hecho aportes en especies y en dinero. Además, la Provincia de Santa Fe, en estos días, nos ha avisado desde el Ministerio de Desarrollo que nos van a hacer un aporte".

“Así que estamos trabajando, deseosos de compartir esto con los rafaelinos, porque el Centro Ciudad de Rafaela es patrimonio de esta ciudad”, finalizó.



EL MÁS ANTIGUO DE LATINOAMÉRICA

Por su parte, Claudio Steppfer, secretario de Cultura, valoró la remodelación asegurando: “Es sumamente importante el trabajo que están haciendo porque debemos tener en cuenta que el Centro Ciudad de Rafaela con su teatro, es la entidad abocada a esta actividad de gestión no gubernamental, más antigua de Latinoamérica. Todas las otras fueron absorbidas por el Estado o fueron cerrando. Esta permanece desde sus inicios como una entidad no gubernamental. Así que es un orgullo para Rafaela. Contribuir al mantenimiento, a la recuperación y a la modernización del lugar, es fundamental”.

Asimismo, remarcó que “esta va a ser una sala más que se va a sumar a las que hay disponibles en la ciudad. Vimos los planos, vimos el proyecto con lo último en cuanto a tecnología y en cuanto a versatilidad, sobre todo. Va a ser una sala que va a permitir realizar diversas manifestaciones, no solamente teatrales, sino artísticas en general”.



APORTES MUNICIPALES

Por último, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, comentó: “Estamos en la antigua sala L, que así la llamaban. Se está realizando todo un trabajo de remodelación, de ampliación, en donde ya han renovado el techo, están renovando los revoques. En esta etapa van a realizar el contrapiso nuevo con la colaboración del municipio. Se les va a entregar el hormigón elaborado para que puedan realizar esta etapa tan importante. La fecha se está definiendo y coordinando con la gente que va a trabajar, pero a mediados de este mes ya se haría la entrega. Es inminente”.