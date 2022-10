La felicidad en 9 de Julio es total. El ‘León’ se regaló de esas victorias que serán recordadas para la eternidad. Y si se analiza, hoy fríamente, en años venideros será anécdota, lo superior que fue un equipo de otro mucho más. Atlético dominó y generó las acciones más claras como para abrir el marcador, a lo largo de los 90. Pero falló en la última puntada. El conjunto ‘Juliense’ tuvo una, en la última jugada del partido, y no perdonó.



“Teníamos un rival enfrente y ese rival impuso que no podamos generar demasiadas situaciones de gol, gracias a dios en la última pudimos tener una clara y Maxi (Ibáñez) no falló”, indicó Joaquín Gómez.



Luego, el arquero de 9 de Julio señaló: “Lo veníamos buscando mucho, lo anhelábamos mucho, trabajamos mucho para esto. El sacrificio de día a día queda reflejado con el resultado, te da satisfacción y placer de poder disfrutar de esto”.



Por último, Gómez declaró: “Sabíamos que era un partido difícil, que físicamente íbamos a estar parejos pero lo pudimos sostener, sabíamos que en el mínimo detalle el que hacía el gol iba a ser muy difícil remediarlo y gracias a dios se nos dio a nosotros”.