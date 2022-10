Marcelo Werlen: “La gente del 9 se merecía una alegría como esta”

Ganar un clásico así no se borra. Pasaron más de 30 años para que 9 de Julio y Atlético de Rafaela se vuelvan a ver las caras en un ámbito diferente al de Liga Rafaelina de Fútbol. Ayer, en un Coloso Germán Soltermam repleto, como pocas veces visto, el “León” se dio el gran gusto de su vida al derrotar 1 a 0 a la “Crema” en la semifinal de la Copa Santa Fe de fútbol.



El final fue épico. Cuando todo parecía que se iba a los penales, Maxi Aguilar robó en el medio, tiró largo para la corrida de Maximiliano Ibáñez, y éste se sacó de encima a Jonatan Fleita para definir de manera extraordinaria, de puntín, y dejar sin posibilidad de reacción a Nahuel Pezzini, que fue un expectante de lujo en el encuentro.

Tras el triunfazo, el que analizó lo ocurrido fue Marcelo Werlen, el entrenador ‘Juliense’: “El 9 es un equipo sufrido, veníamos de muchos años sin poder darle alegrías a la gente, sobre todo acá de local y se merecían una alegría como esta”.



Desde su arribo, Werlen lleva 14 partidos invicto. “Se empezó un proceso con Pablo (Bonaveri) donde lo hizo muy bien, después le tocó irse y agarramos el plantel, se empezaron a dar los resultados, empezó la gente a volver a la cancha y eso nos pone muy felices a todos”.



Ahora, 9 de Julio definirá el certamen provincial con Argentino de Rosario (eliminó a Rosario Central) y en este ‘camino a la final’, el DT analizó: “Ganamos partidos increíbles, ganamos jugando bien, muy bien con Unión, hoy (por ayer) no jugamos para nada bien pero en el fútbol también hay que ligar un poco también, Atlético no tuvo la suerte suficiente y el 9 se lo ganó en la última con un verdadero golazo”.



El partido fue muy luchado, por momentos complicado para jugar y muy cortado. Werlen no se contuvo con el árbitro y fue expulsado. Sobre ello ‘Satanás’, también habló: “El marco nos superó a todos, a mi personalmente, que tengo que mantener una cautela. Las divididas me llevó a esa locura”, y explicó: “No era un partido más para nosotros, desde afuera uno no puede hacer mucho y los jugadores adentro hacen lo que tienen que hacer y el cuerpo técnico también, por suerte sacamos este partido adelante y esto es una locura, ya fue en la semana así, hacía rato que no se vivía una cosa igual, sinceramente nunca vi la gente que hay hoy, desde que tengo uso de razón como hincha del 9, no la vi nunca, es un récord histórico”.



Con respecto al análisis del encuentro, Werlen comentó: “Uno tenía que trabajar sobre eso, en cerrarse bien atrás, hacer un partido largo, enfrente teníamos un equipo profesional, que tiene todos los lugares para entrenar. Nosotros queremos cuidar la cancha y por ahí no tenemos lugar para entrenar, ellos tienen todas las armas que debe tener un equipo profesional. Les teníamos que dar esa batalla, lo trabajamos bien en ese aspecto, pero el 9 tiene mucho más para crear, hoy (por ayer) nos costó y por suerte en la última jugada pudimos hacer ese verdadero golazo y tener esta tremenda alegría”.



Sobre el gran presente que vive 9 de Julio, finalista de esta quinta edición de la Copa Santa Fe, protagonista en la Liga, a días de comenzar un nuevo Regional Amateur y la expectativa que se genera, Werlen indicó: “Esta Copa siempre me gustó porque le da un plus diferente a los equipos chicos. En esta semana los dirigentes estuvieron abocados a buscar refuerzos para completar este plantel y así sucedió, estamos trabajando de cara al Federal. Tenemos la Liga también, no lo vamos a dar por perdido, estamos a tres puntos, faltan dos partidos, tenemos un rival duro el jueves en Tacural y después se vendrá el Federal que es algo que la gente sueña”.



Y por último, en relación a la ‘inyección’ anímica que significará para el plantel el encuentro de ayer, Werlen declaró: “Mejor que esto imposible (risas), pero faltan jugadores para completar el plantel, para que haya competencia”.