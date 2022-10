¿Qué dijo Maxi Ibáñez?, el autor del gol para el “León”

Los momentos. Fundamentales en el fútbol. Saber aprovecharlos, también. Y vaya si no lo aprovechó 9 de Julio, a su momento. El “León”, que aguantó cuando se le vino Atlético, se defendió lo más lejos posible de su arco y en la única que tuvo en el partido, cuando se jugaba el minuto 49 del segundo tiempo, no perdonó.

“Estoy muy contento, muy feliz, emocionado, esto es algo soñado”, indicó Maximiliano Ibáñez, el autor del golazo con el cual el conjunto ‘Juliense’ superó 1-0 a la ‘Crema’ y se metió en la final de la Copa Santa Fe. Y se confesó: “Soy totalmente sincero y creía que hoy no iba a poder marcar, que la tenía bastante complicada pero mi novia me dijo que tenía que ser positivo, que tenía que pensar que iba a hacer un gol y se me dio, estoy muy feliz”.



- ¿Cómo fue el gol?



- El loco Aguilar roba la pelota en el medio, le pico a las espaldas del 2 y pienso que la pelota se me va y ahí es cuando engancho y le meto un puntazo, no quedaba otra (risas).



- ¿En cuanto al desarrollo del juego se dio el partido que esperaban?



- Sí, fue un partido durísimo. Creo que fue la única que pateamos al arco, sabíamos que Toti o yo en la que tuviéramos no podíamos perdonar. Ellos nos perdonaron bastante y por suerte la que tuvimos fue adentro y pudimos quedarnos con esta gran alegría para nosotros y toda la gente.



- Tienen frentes abiertos por todos lados. Final de Copa, el cierre en Liga y el inicio del Regional.



- Tenemos mucha competencia, lindo, pero tenemos que ir paso a paso, hoy (por ayer) teníamos este partido histórico y ahora vamos a meterle a la Liga y al Regional hasta que llegue la final de la Copa.