Si hablamos de merecimientos, Atlético de Rafaela se tendría que haber quedado con el partido. Fue el que propuso algo diferente, el que tomó el protagonismo de las acciones y los riesgos. Pero en el fútbol lo que vale es meterla en el arco rival y eso es lo que hizo 9 de Julio, para quedarse con la semifinal de Copa Santa Fe y ganarle el clásico y cruce tan especial al rival de toda la vida.



“Nos vamos con una bronca terrible”, señaló Gabriel Bessone, el DT de la ‘Crema’, mientras abandonaban el terreno de juego en el estadio Germán Soltermam.



En eso de los méritos, el ‘Bayo’ señaló: “Nosotros en el segundo tiempo hicimos mucho mejor las cosas que el 9, pero ojo, el fútbol es esto; no habían tenido ninguna situación de gol y en la última jugada del partido, nosotros con tantas ganas de ganarlo, jugándolo, lo terminamos pagando con un mano a mano. El delantero de ellos definió muy bien y no hay nada que reprochar en el gol”.



No era un partido más. Después de tantos años, estos dos elencos volvían a enfrentarse en un encuentro diferente al de Liga Rafaelina de Fútbol.



“Estos chicos están acostumbrados a jugar partidos bravos, no pudimos terminar de meterla, nos faltó eso. No hay nada para reprocharles a los muchachos, hicieron un gran partido, fueron superiores al 9, el fútbol es esto. Que disfrute la gente y desearles lo mejor para ellos que ahora van a jugar la final”, cerró Gabriel Bessone.