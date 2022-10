Sensaciones y sentimientos

DEBES TENER PERSONALIDAD



POR HUGO BORGNA

El muchachito éxito necesitaba, en aquellos inquietos fines de los 50, sentirse realizado. Entre otras cuestiones fundamentales se preguntaba cómo podría hallar la forma de encontrar el amor difícil (pero no imposible, claro) de la jovencita. “Busco los medios de llegar a ti”, decía, reflexionando a continuación de que era algo extraño y sin explicación. mientras se preguntaba “¿Será que a mí me falta realidad? ¿o personalidad?”

Como detalle de oportuna ayuda, un coro masculino le aconsejaba repetidamente “Debes tener personalidad”, respondiendo él a cada invocación con exclamaciones tales como “Yo!, Si!, Oh!, Ay! No!”

El tema en cuestión, “Personalidad” originariamente tuvo un versión en inglés (“Personality”) y no fue el primer éxito de Billy Cafaro, sino el segundo siguiendo a “Pitty Pitty”.

Eran tiempos en que la grabadora CBS (Columbia Broadcasting System) imponía repertorios a los artistas, precisamente los mismos que previamente habían demostrado cualidades para ganar el gran público; no hay que olvidar que el requisito principal para grabar eran mostrar sonido y musicalidad simple, generando un rápido estímulo para el canto. Por sobre todo, la pauta era que debían ser “bailables y que la duración de cada tema no superase los tres minutos.

El muchachito éxito padecía el inconveniente de no destacarse por gestos propios. Se preguntó “¿Entonces qué haré sin personalidad? mientras imaginaba que en un futuro ideal la chica estaría junto a él diciéndole con dulce voz “siempre, siempre, amor”.

A pesar de esa falta de libertad y obligado eclecticismo, Billy Cafaro demostró gestos propios mediante el uso de una barba candado que lo identificaba, la misma que lucía en la tapa de su primer disco larga duración llamado -por supuesto- “Bailando con Billy”. Así quedó en el recuerdo de una generación, con la imagen especialmente apoyada en una personal barba, y con nombre propio.

La gente común también siente la necesidad de expresar un toque distintivo, aunque no cante. Precisa ser reconocida por actitudes, gestos o demostración de algún conocimiento especial de cualquier especialización.

Necesita que se le reconozca, a simple vista u oído, el signo invisible de la personalidad: el toque especial, grato y de buena integración que surge al ser reconocido más por el nombre que por el apellido; pero a la vez surge como inconveniente eso que a tantos años de convivencia social ya es parte de la vida diaria: conseguir la aceptación de “los demás” y también algo de popularidad.

Ya se comienza a divisar la punta del ovillo, ese que, terminado, abrigará tanto como la más eficaz prenda. Habrá logrado la integración con los representantes del casi tangible tejido social.

Para que se reconozca el modo de ser propio hay que mostrar detalles personales que señalen las diferencias, con lo que se pone involuntariamente un límite. Podrán aceptarse la pertenencia al grupo, pero quedarán en claro los detalles distintivos. Y si se pretendiera por el mismo acto ganar popularidad, se verá que ese árbol se destacará más por la diferenciación de cada rama que por el todo del conjunto vegetal. El detalle personal brillará en cada derivación imposibilitando la asimilación total al esquema general y mayoritario.

¿Oh, oh, oh, como se podrá hallar, la forma de encontrar aceptación y popularidad, si se exhiben las diferencias? Es algo extraño y casi sin explicación. ¿Estará faltando realidad o personalidad?

Lo mejor será preguntar a los hombres sabios, aunque la respuesta es más que probable.

Debes tener personalidad.

Hugo Borgna