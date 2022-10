Obras en la ruta 69-S

La Secretaría de Comunicación Social de la Provincia destacó que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, visitó la localidad de Moisés Ville, y anunció el comienzo de la obra de repavimentación de la Ruta provincial N°69-s que une a la mencionada localidad con Virginia, y demandará una inversión provincial de más de 700 millones de pesos.

En la oportunidad, el Gobernador expresó que la concreción de la obra se enmarca en el objetivo de “integrar territorialmente y de equilibrar poblacionalmente la provincia y eso se consigue cuando los pueblos están comunicados, cuando cada uno siente que en su pueblo pasa algo, hay un avance y hay progreso; y sin caminos y sin trabajo en cada uno de los municipios y comunas esto no es posible”.

“Cuando empiezan a hacerse estas obras empieza a cambiar la mirada del que vive y del que invierte en el lugar, empieza a ver que la posibilidad de estar viviendo en el lugar cambia, y no queda solamente en un acceso, no queda en alguna de las rutas importantes, porque nos hemos metido en el corazón de la provincia”, agregó el gobernador.

Luego, Perotti explicó la intención de “volver a generar ese vínculo de arraigo, de querer quedarnos en el campo porque hay posibilidades de salir si hay una emergencia, de que los chicos estén yendo a la escuela sin problemas, de que la producción pueda salir todos los días, entonces empiezo a pensar en otro tipo de actividades, y en otras formas de trabajar, de quedarme en el lugar”.



Un Gobierno que apoya a la producción



El gobernador destacó la importancia de Moisés Ville como Primera Colonia Agrícola Judía Organizada y consideró que “la historia tiene su impronta, tiene su marca, tiene su proyección, ha formado y ha forjado y ahora hay que hacer otra con la riqueza, con esos valores pero con la realidad que nos toca, y para esa realidad que nos toca los accesos son importantes, el apoyo a la producción es importante, el apoyo a los caminos rurales es importante pero, fundamentalmente, que uno haya tomado la plena y total decisión que este es un gobierno que apoya al que produce, al que invierte y al que trabaja”.

Por último, Perotti ratificó que “no hay una gran obra en estos 4 años de gobierno, sino que la gran obra son las pequeñas cosas que le cambian la vida a la gente y esta es una de esas pequeñas grandes obras”.

Por su parte, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, valoró que “lo que el gobernador Perotti promete lo cumple y cuando promete es porque sabe que puede hacerlo y tiene los recursos”.

“Hoy hay un nivel de inversión importante por parte de la provincia en cada municipio y comuna sin tener en cuenta la cantidad de habitantes”, remarcó Corach y agregó que el objetivo es “que quienes habiten en los pequeños pueblos puedan quedarse y contar con las mismas posibilidades y condiciones de vida que quienes viven en las grandes ciudades”.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, agradeció al gobernador por impulsar estas obras y explicó que “hablamos de una repavimentación, pero lo que se hace es una ruta nueva con la ventaja de que ya existe el trazado” y agregó que “a partir de este martes arrancaremos con esta obra que complementa la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 13”.

Del mismo modo, el presidente comunal de Moisés Ville, Jorge Oggero, manifestó su “alegría y orgullo por el inicio de la obra” y destacó “los programas provinciales que hacen que la gente que vivimos en pequeñas localidades podamos desempeñarnos con toda la normalidad que significa tener las comodidades. Dentro de esas necesidades están las rutas, que han sido muchas veces motivos de reclamos”.

A su vez, recordó que “durante la campaña, nos encontramos con el gobernador y nos dijo que la ruta se iba a repavimentar. Nosotros lo entendíamos como una promesa de campaña, pero en la cabeza del gobernador estaba como una política de Estado, y esas son las diferencias que le pido a la gente que tengan la capacidad de discernir”.

A su turno, el presidente comunal de Virginia, Pedro Fraire, valoró “la importancia de tener un gobernador que lo que dice lo cumple, que conoce el paño, que conoce la provincia y que conoce nuestra zona”.

Sobre la obra, explicó que “mejora la calidad de vida de quienes tenemos que transitarla todos los días” y remarcó que “es un tramo importante porque esta ruta no solo une dos distritos sino dos departamentos: San Cristóbal y Castellanos. Tenemos que sentirnos más que orgullosos de tener a Omar como gobernador”, concluyó Fraire.

La obra fue adjudicada a la UT de empresas Edeca S.A, Laromet S.A y Obring S.A, por un monto de $ 700.480.000 y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses calendario.

De la actividad también participó la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas, Luisina Giovannini; entre otras autoridades provinciales y locales.